МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Европейские союзники Украины помогут снизить зависимость страны от разведывательных данных США в течение нескольких месяцев, утверждает газета Financial Times о ссылкой на неназванного западного чиновника.
В 2025 году США временно приостанавливали обмен разведданными с Украиной. Газета пишет со ссылкой на неназванных украинских и европейских чиновников, что другие партнеры Киева усилили поддержку Украины в сфере разведки. Так, Financial Times напоминает о сделанном 15 января заявлении президента Франции Эммануэля Макрона, который утверждал, что Франция предоставляет Украине две трети разведданных.
"Зависимость от разведданных США для Украины может снизиться в большей степени в течение нескольких месяцев", - заявил газете западный чиновник.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.