Европа поможет Украине снизить зависимость от разведданных США, пишут СМИ - РИА Новости, 29.01.2026
16:17 29.01.2026
Европа поможет Украине снизить зависимость от разведданных США, пишут СМИ
Европа поможет Украине снизить зависимость от разведданных США, пишут СМИ - РИА Новости, 29.01.2026
Европа поможет Украине снизить зависимость от разведданных США, пишут СМИ
Европейские союзники Украины помогут снизить зависимость страны от разведывательных данных США в течение нескольких месяцев, утверждает газета Financial Times о РИА Новости, 29.01.2026
в мире, украина, сша, франция, эммануэль макрон, сергей лавров, нато, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Франция, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, НАТО, Мирный план США по Украине
Европа поможет Украине снизить зависимость от разведданных США, пишут СМИ

FT: Европейские союзники помогут снизить зависимость Украины от разведданных США

Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Европейские союзники Украины помогут снизить зависимость страны от разведывательных данных США в течение нескольких месяцев, утверждает газета Financial Times о ссылкой на неназванного западного чиновника.
В 2025 году США временно приостанавливали обмен разведданными с Украиной. Газета пишет со ссылкой на неназванных украинских и европейских чиновников, что другие партнеры Киева усилили поддержку Украины в сфере разведки. Так, Financial Times напоминает о сделанном 15 января заявлении президента Франции Эммануэля Макрона, который утверждал, что Франция предоставляет Украине две трети разведданных.
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе
НАТО справится без США, считает экс-главком альянса
Вчера, 12:57
"Зависимость от разведданных США для Украины может снизиться в большей степени в течение нескольких месяцев", - заявил газете западный чиновник.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
ЕС впервые открыто признал, что не готов к миру на Украине, заявил Сийярто
Вчера, 15:30
 
