Эрдоган предложил Трампу провести встречу с участием Ирана, пишут СМИ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту США Дональду Трампу провести трёхстороннюю встречу на высшем уровне с участием Ирана, сообщила... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T10:45:00+03:00
В мире, Иран, Турция, США, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, Хакан Фидан
Hurriyet: Эрдоган предложил Трампу провести трехстороннюю встречу с Ираном
АНКАРА, 29 янв — РИА Новости.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту США Дональду Трампу провести трёхстороннюю встречу на высшем уровне с участием Ирана, сообщила
турецкая проправительственная газета Hürriyet со ссылкой на источники.
Трамп
рассматривает возможность нанесения мощных ударов по Ирану
после того, как переговоры о ядерной программе исламской республики не увенчались успехом, сообщает в четверг телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
"Основной темой последнего телефонного разговора между президентом Эрдоганом
и президентом США
Трампом был Иран. Эрдоган вновь изложил позицию Анкары
и предложил обсудить этот вопрос за столом переговоров. Президент призвал США и Иран к проведению трёхсторонней встречи на высшем уровне с участием Турции
, которая может состояться в формате телеконференции", — пишет близкий к правительственным кругам колумнист издания Ханде Фырат.
По утверждению издания, Трамп положительно отнёсся к предложению турецкого лидера.
Отмечается также, что на этой неделе в Турцию прибудет министр иностранных дел Ирана для проведения переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом
.
Ранее Трамп написал в соцсети Truth Social, что американская "армада" быстро направляется к Ирану и готова к выполнению задач. Он также заявил, что следующая потенциальная атака СШАпротив Ирана окажется более разрушительной, чем в июне 2025 года, и призвал не допустить такого сценария.
В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты из-за девальвации национальной валюты, позже они переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха.
Трамп неоднократно высказывался в поддержку протестующих в Иране и допустил любые варианты действий против исламской республики, включая удары с воздуха. В Тегеране
в свою очередь заявили, что заявления американского лидера угрожают суверенитету Ирана.