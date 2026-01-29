Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области при атаке дронов ВСУ пострадал мирный житель
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:19 29.01.2026 (обновлено: 15:25 29.01.2026)
В Брянской области при атаке дронов ВСУ пострадал мирный житель
В Брянской области при атаке дронов ВСУ пострадал мирный житель
Мужчина получил осколочные ранения в результате атаки украинских дронов на село Новый Ропск в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 29.01.2026
происшествия, брянская область, александр богомаз, климовский район
Происшествия, Брянская область, Специальная военная операция на Украине, Александр Богомаз, Климовский район
В Брянской области при атаке дронов ВСУ пострадал мирный житель

Мужчина получил осколочные ранения при атаке БПЛА ВСУ на село в Брянской области

© РИА Новости / Павел Лисицын
Скорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Скорая помощь. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Мужчина получил осколочные ранения в результате атаки украинских дронов на село Новый Ропск в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Украинские террористы атаковали с помощью FPV-дронов село Новый Ропск Климовского района. В результате целенаправленного удара по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, осколочные ранения получил мирный житель", – написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что мужчина доставлен в больницу, ему оказали медицинскую помощь. Автомобиль получил повреждения, на месте работают оперативные и экстренные службы, добавил Богомаз.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В Брянской области дроны атаковали машину скорой помощи
26 января, 16:16
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьАлександр БогомазКлимовский район
 
 
