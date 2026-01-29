https://ria.ru/20260129/dron-2071004913.html
В Брянской области при атаке дронов ВСУ пострадал мирный житель
Мужчина получил осколочные ранения в результате атаки украинских дронов на село Новый Ропск в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 29.01.2026
Происшествия, Брянская область, Специальная военная операция на Украине, Александр Богомаз, Климовский район
Мужчина получил осколочные ранения при атаке БПЛА ВСУ на село в Брянской области