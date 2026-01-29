https://ria.ru/20260129/dmitriev-2070927655.html
Дмитриев обвинил Каллас и фон дер Ляйен в уничтожении промышленности ЕС
Дмитриев обвинил Каллас и фон дер Ляйен в уничтожении промышленности ЕС - РИА Новости, 29.01.2026
Дмитриев обвинил Каллас и фон дер Ляйен в уничтожении промышленности ЕС
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T10:56:00+03:00
2026-01-29T10:56:00+03:00
2026-01-29T10:56:00+03:00
россия
еврокомиссия
евросоюз
кирилл дмитриев
европа
экономика
кайя каллас
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051905043_804:475:3057:1742_1920x0_80_0_0_15756dae486e8e3a4db191d6a7ba1345.jpg
https://ria.ru/20260129/tramp-2070774107.html
россия
европа
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051905043_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_0c2599422fa7e733d983ea0a902a6736.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, еврокомиссия, евросоюз, кирилл дмитриев, европа, экономика, кайя каллас, российский фонд прямых инвестиций, германия, урсула фон дер ляйен
Россия, Еврокомиссия, Евросоюз, Кирилл Дмитриев, Европа, Экономика, Кайя Каллас, Российский фонд прямых инвестиций, Германия, Урсула фон дер Ляйен
Дмитриев обвинил Каллас и фон дер Ляйен в уничтожении промышленности ЕС
Дмитриев заявил, что фон дер Ляйен и Каллас вместе разрушают промышленность ЕС