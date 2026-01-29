Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев обвинил Каллас и фон дер Ляйен в уничтожении промышленности ЕС - РИА Новости, 29.01.2026
10:56 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/dmitriev-2070927655.html
Дмитриев обвинил Каллас и фон дер Ляйен в уничтожении промышленности ЕС
Дмитриев обвинил Каллас и фон дер Ляйен в уничтожении промышленности ЕС - РИА Новости, 29.01.2026
Дмитриев обвинил Каллас и фон дер Ляйен в уничтожении промышленности ЕС
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T10:56:00+03:00
2026-01-29T10:56:00+03:00
россия
еврокомиссия
евросоюз
кирилл дмитриев
европа
экономика
кайя каллас
российский фонд прямых инвестиций
россия
европа
германия
россия, еврокомиссия, евросоюз, кирилл дмитриев, европа, экономика, кайя каллас, российский фонд прямых инвестиций, германия, урсула фон дер ляйен
Россия, Еврокомиссия, Евросоюз, Кирилл Дмитриев, Европа, Экономика, Кайя Каллас, Российский фонд прямых инвестиций, Германия, Урсула фон дер Ляйен
Дмитриев обвинил Каллас и фон дер Ляйен в уничтожении промышленности ЕС

Дмитриев заявил, что фон дер Ляйен и Каллас вместе разрушают промышленность ЕС

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обвинил главу евродипломатии Каю Каллас и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в уничтожении промышленности ЕС
«
"Трудолюбивые Урсула и Кая - разрушают промышленность ЕС вместе", - написал Дмитриев на странице в соцсети X, прикрепив к публикации пост с европейской статистикой.
Так, Европа потеряла 9% своих мощностей химического производства с 2022 года, говорится в докладе Европейского совета химической промышленности. Германия проиграла (25%), Нидерланды (20%), Великобритания (12%), Франция (10%), Италия (7%). В общей сложности около 20 000 человек потеряли работу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В переговорах с Россией Трамп наконец-то дошел до главного — до денег
РоссияЕврокомиссияЕвросоюзКирилл ДмитриевЕвропаЭкономикаКайя КалласРоссийский фонд прямых инвестицийГерманияУрсула фон дер Ляйен
 
 
