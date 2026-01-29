В Челябинске задержали подозреваемых в работе на украинские спецслужбы

ЧЕЛЯБИНСК, 29 янв - РИА Новости. Четверых подозреваемых, действовавших, предположительно, в интересах украинских спецслужб и обслуживавших каналы связи для дистанционных мошенничеств, задержали в Челябинске, у них изъяты более 400 сим-карт, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального УФСБ РФ.
По данным УФСБ, в январе оперативники УФСБ и сотрудники полицейского главка выявили организованную преступную группу, незаконно передававшую информацию для регистрации и авторизации пользователей в интернете. Установлено, что четверо южноуральцев за денежное вознаграждение передавали третьим лицам информацию, необходимую для регистрации в интернете и получения доступа к соцсетям и мессенджерам. Предполагается, что нелегальные каналы связи использовались в интересах украинских спецслужб для вовлечения граждан в диверсионно-террористическую деятельность. Также через каналы совершались массовые дистанционные мошенничества и другие преступления.
"В результате проведенных обысковых мероприятий по местам жительства злоумышленников обнаружены и изъяты мобильные устройства, более 400 сим-карт различных операторов сотовой связи, портативные компьютеры и средства видеосвязи... Лица задержаны", - говорится в сообщении.
В отношении преступной группы следственным управлением УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 274.3 УК России (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика), отмечается в сообщении.
Пресс-служба ГУМВД России по региону добавляет, что в преступной схеме каждому отводилась своя роль: двое задержанных 2004 и 2006 годов рождения занимались обслуживанием сим-боксов, активируя сим-карты и производя их замену по указанию кураторов, 23-летний – доставлял сим-карты и арендовал квартиры, а 25-летний подельник был техническим администратором - дистанционно настраивал оборудование и отвечал за оплату деятельности членов группы.
В Москве задержали агента молдавских спецслужб
22 января, 09:46