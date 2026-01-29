В Челябинске задержали подозреваемых в работе на украинские спецслужбы

По данным УФСБ, в январе оперативники УФСБ и сотрудники полицейского главка выявили организованную преступную группу, незаконно передававшую информацию для регистрации и авторизации пользователей в интернете. Установлено, что четверо южноуральцев за денежное вознаграждение передавали третьим лицам информацию, необходимую для регистрации в интернете и получения доступа к соцсетям и мессенджерам. Предполагается, что нелегальные каналы связи использовались в интересах украинских спецслужб для вовлечения граждан в диверсионно-террористическую деятельность. Также через каналы совершались массовые дистанционные мошенничества и другие преступления.