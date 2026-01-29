https://ria.ru/20260129/bolshunov-2071088209.html
Комиссия CAS на ОИ не стала рассматривать апелляцию Большунова
Комиссия CAS на ОИ не стала рассматривать апелляцию Большунова - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Комиссия CAS на ОИ не стала рассматривать апелляцию Большунова
Специальный отдел Спортивного арбитражного суда (CAS) на Олимпиаде не стал рассматривать апелляцию российского лыжника Александра Большунова на решение о... РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Комиссия CAS на ОИ не стала рассматривать апелляцию Большунова
Спецкомиссия CAS не стала рассматривать апелляцию Большунова на недопуск к Играм
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Специальный отдел Спортивного арбитражного суда (CAS) на Олимпиаде не стал рассматривать апелляцию российского лыжника Александра Большунова на решение о недопуске на Игры в Италии, сообщается на сайте суда.
Как следует из документа CAS, комиссия Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) 24 декабря отклонила заявку Большунова о предоставлении ему нейтрального статуса. Большунов подал апелляцию на это решение 28 января.
Жалоба была подана в специальный отдел CAS по Олимпийским играм в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Суд отмечает, что апелляция не попадает под юрисдикцию спецкомиссии, так как она рассматривает дела, возникшие во время Олимпиады или за 10 дней до церемонии открытия Игр, в связи с чем не стала рассматривать жалобу.
"Следовательно, спор (с FIS) должен был возникнуть не позднее 27 января 2026 года, чтобы подпадать под юрисдикцию спецкомиссии CAS. В результате дело не могло быть рассмотрено, поскольку оно было подано вне юрисдикции специальной коллегии CAS по Олимпийским играм 2026 года в Италии", - говорится в заявлении суда.
Большунову 29 лет, он является трехкратным чемпионом Олимпиады в Пекине, шестикратным призером Игр, чемпионом мира 2021 года.
Олимпиада пройдет 6-22 февраля. На Играх в Италии выступят 13 российских спортсменов, включая лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева.