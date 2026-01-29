Рейтинг@Mail.ru
Комиссия CAS на ОИ не стала рассматривать апелляцию Большунова
Лыжные гонки
 
21:34 29.01.2026 (обновлено: 21:50 29.01.2026)
Комиссия CAS на ОИ не стала рассматривать апелляцию Большунова
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Специальный отдел Спортивного арбитражного суда (CAS) на Олимпиаде не стал рассматривать апелляцию российского лыжника Александра Большунова на решение о недопуске на Игры в Италии, сообщается на сайте суда.
Как следует из документа CAS, комиссия Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) 24 декабря отклонила заявку Большунова о предоставлении ему нейтрального статуса. Большунов подал апелляцию на это решение 28 января.
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Почему Большунов скандалит и срывается: все нюансы кризиса гения
28 января, 11:50
Жалоба была подана в специальный отдел CAS по Олимпийским играм в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Суд отмечает, что апелляция не попадает под юрисдикцию спецкомиссии, так как она рассматривает дела, возникшие во время Олимпиады или за 10 дней до церемонии открытия Игр, в связи с чем не стала рассматривать жалобу.
«
"Следовательно, спор (с FIS) должен был возникнуть не позднее 27 января 2026 года, чтобы подпадать под юрисдикцию спецкомиссии CAS. В результате дело не могло быть рассмотрено, поскольку оно было подано вне юрисдикции специальной коллегии CAS по Олимпийским играм 2026 года в Италии", - говорится в заявлении суда.
Большунову 29 лет, он является трехкратным чемпионом Олимпиады в Пекине, шестикратным призером Игр, чемпионом мира 2021 года.
Олимпиада пройдет 6-22 февраля. На Играх в Италии выступят 13 российских спортсменов, включая лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева.
Российский саночник Павел Репилов - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Все 13 российских спортсменов приняли приглашения на Олимпиаду в Италии
Вчера, 15:04
 
Лыжные гонкиСпортСпортивный арбитражный суд (CAS)Александр БольшуновЗимние Олимпийские игры 2026
 
