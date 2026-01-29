Бывшего вице-президента ОКР Билалова обвинили в попытке хищения у Сбербанка

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов заочно обвиняется в покушении на хищение 200 миллионов долларов у Сбербанка, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы.