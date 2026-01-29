https://ria.ru/20260129/belaya-beraza-2070972393.html
ВС России установили контроль над Белой Березой в Сумской области
ВС России установили контроль над Белой Березой в Сумской области - РИА Новости, 29.01.2026
ВС России установили контроль над Белой Березой в Сумской области
Армия России установила контроль над населенным пунктом Белая Береза Сумской области, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T13:34:00+03:00
2026-01-29T13:34:00+03:00
2026-01-29T13:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243093_0:88:3330:1961_1920x0_80_0_0_d2ede63446187988945ab1fbb6443ff2.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243093_446:0:3177:2048_1920x0_80_0_0_95438cacdb6e2aa07cc4909979d5b0db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России установили контроль над Белой Березой в Сумской области
ВС России освободили Белую Березу в Сумской области