МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский войдет в историю как грязная и черная страница Украины, заявил экс-премьер страны Николай Азаров в Telegram-канале.
"Потому что в истории Украины другого такого деятеля нет, который бы угробил более миллиона человек, разрушил полностью экономику, лишился целого ряда территорий и лишил Украину всякой перспективы", — обрушился он с критикой.
По мнению политика, Зеленский стал самым антиукраинским государственным деятелем и самым крупным коррупционером, который когда-либо находился на высоком государственном посту на Украине.
Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако они были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Зеленский заявлял о несвоевременности голосования. При этом срок его полномочий истек еще 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.
Владимир Путин заявлял о нелегитимности всей вертикали власти на Украине из-за Зеленского. Российский президент подчеркивал, что со стороны Киева переговоры может вести любой уполномоченный представитель, но подписывать документы — только легитимная власть.