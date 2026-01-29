Рейтинг@Mail.ru
"Войдет в историю". Экс-премьер Украины сделал заявление о Зеленском
18:32 29.01.2026
"Войдет в историю". Экс-премьер Украины сделал заявление о Зеленском
"Войдет в историю". Экс-премьер Украины сделал заявление о Зеленском - РИА Новости, 29.01.2026
"Войдет в историю". Экс-премьер Украины сделал заявление о Зеленском
Владимир Зеленский войдет в историю как грязная и черная страница Украины, заявил экс-премьер страны Николай Азаров в Telegram-канале. РИА Новости, 29.01.2026
в мире, украина, киев, владимир путин, владимир зеленский, николай азаров (политик)
В мире, Украина, Киев, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Николай Азаров (политик)
"Войдет в историю". Экс-премьер Украины сделал заявление о Зеленском

Азаров: Зеленский войдет в историю как грязная и черная страница Украины

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский войдет в историю как грязная и черная страница Украины, заявил экс-премьер страны Николай Азаров в Telegram-канале.
"Потому что в истории Украины другого такого деятеля нет, который бы угробил более миллиона человек, разрушил полностью экономику, лишился целого ряда территорий и лишил Украину всякой перспективы", — обрушился он с критикой.
По мнению политика, Зеленский стал самым антиукраинским государственным деятелем и самым крупным коррупционером, который когда-либо находился на высоком государственном посту на Украине.
Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако они были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Зеленский заявлял о несвоевременности голосования. При этом срок его полномочий истек еще 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.
Владимир Путин заявлял о нелегитимности всей вертикали власти на Украине из-за Зеленского. Российский президент подчеркивал, что со стороны Киева переговоры может вести любой уполномоченный представитель, но подписывать документы — только легитимная власть.
