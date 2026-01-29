Рейтинг@Mail.ru
Палки в колеса: ФРГ столкнулась с неожиданным эффектом от разрыва с Россией
08:00 29.01.2026 (обновлено: 08:02 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/avtorynok-2070767641.html
Палки в колеса: ФРГ столкнулась с неожиданным эффектом от разрыва с Россией
В Германии активно банкротятся автодилеры. За год число разорившихся выросло на 40%. Не выдерживают даже динозавры индустрии. Чем это грозит всему Евросоюзу — в РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T08:00:00+03:00
2026-01-29T08:02:00+03:00
РИА Новости
Палки в колеса: ФРГ столкнулась с неожиданным эффектом от разрыва с Россией

Зленко: сжатие авторынка в Германии создает каскадный эффект

© AP Photo / Markus SchreiberБашня доставки автомобилей на заводе немецкого автопроизводителя Volkswagen в Вольфсбурге, Германия
Башня доставки автомобилей на заводе немецкого автопроизводителя Volkswagen в Вольфсбурге, Германия - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Башня доставки автомобилей на заводе немецкого автопроизводителя Volkswagen в Вольфсбурге, Германия
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Светлана Медведева. В Германии активно банкротятся автодилеры. За год число разорившихся выросло на 40%. Не выдерживают даже динозавры индустрии. Чем это грозит всему Евросоюзу — в материале РИА Новости.

Неуклонный рост

Закрылись 363 компании — на сотню больше, чем в 2024-м. В том числе 32 крупные, с оборотом свыше десяти миллионов евро, пишет швейцарская Neue Zürcher Zeitung (NNZ). В прошлом году таких было всего 11.
Доходы автосалонов снижались не первый год, но в 2025-м ситуация стала критической. "Накопились долги из-за неопределенности спроса, цен и складских рисков, а также затрат на экологическую трансформацию", — говорит профессор Штефан Райндль.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
"Не сможем финансировать": в Германии предупредили о катастрофе
17 декабря 2025, 08:00
Если ранее проблемные компании легко покупали конкуренты, то сейчас желающих нет. Остается одно — банкротство.
И прогнозы оптимизма не внушают. Сбыт останется нестабильным.
© AP Photo / Matthias SchraderЗавод Mercedes в Германии
Завод Mercedes в Германии - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Matthias Schrader
Завод Mercedes в Германии

"Не может помочь"

Одна из причин — высокие цены на немецкие автомобили, подорожавшие с 2020 по 2024 год на 21%. После отказа от российских ресурсов их себестоимость сильно увеличились.
Кроме того, в домохозяйствах откладывают крупные покупки из-за роста повседневных расходов и опасений лишиться работы, поясняет доцент кафедры естественно-научных дисциплин университета "Синергия" Кирилл Щербаков.
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
"Это необходимо? Немцы вывели из себя Мерца
18 января, 03:14
Согласно социологическим опросам, 45% немцев экономят даже на еде.
"А государство помочь не может. Даже при низкой кредитной ставке деньги надо возвращать, но где их взять — непонятно", — добавляет профессор кафедры логистики и транспортно-технологических систем ГУУ Алексей Степанов.
© AP Photo / Markus SchreiberЦентр Берлина
Центр Берлина - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Центр Берлина

Все плохо

Крупнейшая экономика ЕС фактически балансирует между стагнацией и технической рецессией. По данным статистического ведомства страны, в 2023 году ВВП сократился на 0,9%, в 2024-м — на 0,5%. В прошлом году был рост, но незначительный — на 0,2%.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
"План Б": В ЕС идут на уступки из-за России
14 декабря 2025, 08:00
Закрываются предприятия, многих сокращают. Только с июня 2024-го по июнь 2025 года в промышленном секторе уволили 114 тысяч человек.
Банки ужесточили требования к заемщикам, что ограничивает кредитование бизнеса и населения, подчеркивает Щербаков.
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты евро
Денежные купюры и монеты евро - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монеты евро

Цепная реакция

На этом фоне бывший канцлер Герхард Шредер (руководил государством с 1998 по 2005 год) призвал возобновить сотрудничество с Россией.
"Безопасные и надежные поставки энергоносителей. <...> Мы нуждаемся в сотрудничестве", — указал он в статье для газеты Berliner Zeitung.
Теоретически это могло бы стать катализатором восстановления экономики, сделать немецкую продукцию более конкурентоспособной. Однако ясно, что нынешнее правительство на такое не пойдет.
Завод Siemens в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
"Этого уже не выдержим": флагман ЕС заявил об экономической катастрофе
5 августа 2025, 08:00
Дилеры находятся на переднем крае цепочки продаж, именно они первыми ощущают падение спроса и трудности с кредитами. Их уход с рынка означает сокращение точек продаж, ухудшение логистики, ослабление сервисной инфраструктуры, что в перспективе ударит и по автопроизводителям, уточняет Щербаков.
"Когда сжимается рынок, на складах зависают машины, падают продажи и заказы у поставщиков. Персонал сокращают, возникает своего рода каскадный эффект", — подчеркивает руководитель проектов КГ "Полилог" Евгений Зленко.
Банкротство автодилеров усугубит и без того шаткое положение немецкой экономики. Безработица продолжит расти, что обернется массовым недовольством населения курсом правительства.
© AP Photo / Michael SohnАвтозавод Volkswagen в Германии
Автозавод Volkswagen в Германии - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Michael Sohn
Автозавод Volkswagen в Германии
 
ГерманияРоссияЕвросоюз
 
 
