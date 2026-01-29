Палки в колеса: ФРГ столкнулась с неожиданным эффектом от разрыва с Россией

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Светлана Медведева. В Германии активно банкротятся автодилеры. За год число разорившихся выросло на 40%. Не выдерживают даже динозавры индустрии. Чем это грозит всему Евросоюзу — в материале РИА Новости.

Неуклонный рост

Закрылись 363 компании — на сотню больше, чем в 2024-м. В том числе 32 крупные, с оборотом свыше десяти миллионов евро, пишет швейцарская Neue Zürcher Zeitung (NNZ). В прошлом году таких было всего 11.

Доходы автосалонов снижались не первый год, но в 2025-м ситуация стала критической. "Накопились долги из-за неопределенности спроса, цен и складских рисков, а также затрат на экологическую трансформацию", — говорит профессор Штефан Райндль.

Если ранее проблемные компании легко покупали конкуренты, то сейчас желающих нет. Остается одно — банкротство.

И прогнозы оптимизма не внушают. Сбыт останется нестабильным.

© AP Photo / Matthias Schrader Завод Mercedes в Германии © AP Photo / Matthias Schrader Завод Mercedes в Германии

"Не может помочь"

Одна из причин — высокие цены на немецкие автомобили, подорожавшие с 2020 по 2024 год на 21%. После отказа от российских ресурсов их себестоимость сильно увеличились.

Кроме того, в домохозяйствах откладывают крупные покупки из-за роста повседневных расходов и опасений лишиться работы, поясняет доцент кафедры естественно-научных дисциплин университета "Синергия" Кирилл Щербаков.

Согласно социологическим опросам, 45% немцев экономят даже на еде.

"А государство помочь не может. Даже при низкой кредитной ставке деньги надо возвращать, но где их взять — непонятно", — добавляет профессор кафедры логистики и транспортно-технологических систем ГУУ Алексей Степанов.

© AP Photo / Markus Schreiber Центр Берлина © AP Photo / Markus Schreiber Центр Берлина

Все плохо

Крупнейшая экономика ЕС фактически балансирует между стагнацией и технической рецессией. По данным статистического ведомства страны, в 2023 году ВВП сократился на 0,9%, в 2024-м — на 0,5%. В прошлом году был рост, но незначительный — на 0,2%.

Закрываются предприятия, многих сокращают. Только с июня 2024-го по июнь 2025 года в промышленном секторе уволили 114 тысяч человек.

Банки ужесточили требования к заемщикам, что ограничивает кредитование бизнеса и населения, подчеркивает Щербаков.

Цепная реакция

На этом фоне бывший канцлер Герхард Шредер (руководил государством с 1998 по 2005 год) призвал возобновить сотрудничество с Россией.

"Безопасные и надежные поставки энергоносителей. <...> Мы нуждаемся в сотрудничестве", — указал он в статье для газеты Berliner Zeitung.

Теоретически это могло бы стать катализатором восстановления экономики, сделать немецкую продукцию более конкурентоспособной. Однако ясно, что нынешнее правительство на такое не пойдет.

Дилеры находятся на переднем крае цепочки продаж, именно они первыми ощущают падение спроса и трудности с кредитами. Их уход с рынка означает сокращение точек продаж, ухудшение логистики, ослабление сервисной инфраструктуры, что в перспективе ударит и по автопроизводителям, уточняет Щербаков.

"Когда сжимается рынок, на складах зависают машины, падают продажи и заказы у поставщиков. Персонал сокращают, возникает своего рода каскадный эффект", — подчеркивает руководитель проектов КГ "Полилог" Евгений Зленко.

Банкротство автодилеров усугубит и без того шаткое положение немецкой экономики. Безработица продолжит расти, что обернется массовым недовольством населения курсом правительства.