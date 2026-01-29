https://ria.ru/20260129/arsenal-2070881057.html
"Арсенал" стал победителем основного этапа Лиги чемпионов
"Арсенал" стал победителем основного этапа Лиги чемпионов - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
"Арсенал" стал победителем основного этапа Лиги чемпионов
Английский "Арсенал" одержал победу над казахстанским "Кайратом" в матче заключительного, восьмого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 29.01.2026
2026-01-29T00:59:00+03:00
2026-01-29T00:59:00+03:00
2026-01-29T00:59:00+03:00
футбол
спорт
виктор дьекереш
кай хаверц
габриэл мартинелли
арсенал (лондон)
кайрат
лига чемпионов уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070678724_0:67:1080:675_1920x0_80_0_0_6117e5aff2f2a7012c3bca63a65791d7.jpg
https://ria.ru/20260129/liverpul-2070880781.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070678724_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_6473ac33cd56b9cebd023226060607d9.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, виктор дьекереш, кай хаверц, габриэл мартинелли, арсенал (лондон), кайрат, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Виктор Дьекереш, Кай Хаверц, Габриэл Мартинелли, Арсенал (Лондон), Кайрат, Лига чемпионов УЕФА
"Арсенал" стал победителем основного этапа Лиги чемпионов
"Арсенал" обыграл "Кайрат" и стал победителем основного этапа Лиги чемпионов
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Английский "Арсенал" одержал победу над казахстанским "Кайратом" в матче заключительного, восьмого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.
Встреча в Лондоне завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Виктор Дьёкереш (3-я минута), Кай Хаверц (15) и Габриэл Мартинелли (36). У "Кайрата" пенальти реализовал Жоржинью (7), еще одним голом отметился Рикардинью (90+3).
"Арсенал" выиграл все матчи основного этапа Лиги чемпионов. Команда Микеля Артеты, набрав 24 очка, заняла первое место в турнирной таблице. "Кайрат" завершил выступление в соревновании.
Второе место в турнирной таблице заняла немецкая "Бавария", которая в параллельном матче в гостях обыграла нидерландский ПСВ со счетом 2:1.