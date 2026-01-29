"Арсенал" стал победителем основного этапа Лиги чемпионов

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Английский "Арсенал" одержал победу над казахстанским "Кайратом" в матче заключительного, восьмого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.

Встреча в Лондоне завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Виктор Дьёкереш (3-я минута), Кай Хаверц (15) и Габриэл Мартинелли (36). У "Кайрата" пенальти реализовал Жоржинью (7), еще одним голом отметился Рикардинью (90+3).

"Арсенал" выиграл все матчи основного этапа Лиги чемпионов. Команда Микеля Артеты, набрав 24 очка, заняла первое место в турнирной таблице. "Кайрат" завершил выступление в соревновании.