"Арсенал" стал победителем основного этапа Лиги чемпионов
Футбол
 
00:59 29.01.2026
"Арсенал" стал победителем основного этапа Лиги чемпионов
"Арсенал" стал победителем основного этапа Лиги чемпионов
Английский "Арсенал" одержал победу над казахстанским "Кайратом" в матче заключительного, восьмого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 29.01.2026
"Арсенал" стал победителем основного этапа Лиги чемпионов

"Арсенал" обыграл "Кайрат" и стал победителем основного этапа Лиги чемпионов

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Английский "Арсенал" одержал победу над казахстанским "Кайратом" в матче заключительного, восьмого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.
Встреча в Лондоне завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Виктор Дьёкереш (3-я минута), Кай Хаверц (15) и Габриэл Мартинелли (36). У "Кайрата" пенальти реализовал Жоржинью (7), еще одним голом отметился Рикардинью (90+3).
Лига чемпионов УЕФА
28 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
Арсенал
3 : 2
Кайрат
03‎’‎ • Виктор Дьекереш
(Кай Хаверц)
15‎’‎ • Кай Хаверц
(Бен Уайт)
38‎’‎ • Габриэль Мартинелли
(Виктор Дьекереш)
07‎’‎ • Jorginho (П)
90‎’‎ • Рикардиньо
(Валерий Громыко)
"Арсенал" выиграл все матчи основного этапа Лиги чемпионов. Команда Микеля Артеты, набрав 24 очка, заняла первое место в турнирной таблице. "Кайрат" завершил выступление в соревновании.
Второе место в турнирной таблице заняла немецкая "Бавария", которая в параллельном матче в гостях обыграла нидерландский ПСВ со счетом 2:1.
Футбол
 
