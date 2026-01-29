Рейтинг@Mail.ru
09:21 29.01.2026 (обновлено: 09:22 29.01.2026)
Аэропорты московского авиаузла работают штатно, несмотря на снегопад
москва, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новый год
Москва, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Новый год
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Аэропорты московского авиаузла работают штатно и обслуживают рейсы по расписанию, сообщили в Минтрансе.
"Несмотря на продолжающийся аномальный снегопад в Москве и области, аэропорты столичного региона "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" работают штатно, полёты выполняются по расписанию", - говорится в сообщении.
Представители Росавиации и Ространснадзора дежурят во всех четырех аэропортах столичного региона. Минтранс держит работу воздушного транспорта в регионе на особом контроле, подчеркнули в ведомстве.
В Москве круглосуточно ликвидируют последствия снегопада
