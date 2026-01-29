https://ria.ru/20260129/aeroporty-2070909558.html
Аэропорты московского авиаузла работают штатно, несмотря на снегопад
Аэропорты московского авиаузла работают штатно и обслуживают рейсы по расписанию, сообщили в Минтрансе. РИА Новости, 29.01.2026
Аэропорты московского авиаузла работают штатно, несмотря на снегопад
