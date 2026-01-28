У тренера "Спартака" Жамнова родился сын

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов не смог присутствовать на матче против тольяттинской "Лады" из-за рождения сына, сообщается в Telegram-канале столичной хоккейной команды.

"Поздравляем главного тренера "Спартака" Алексея Юрьевича Жамнова и его супругу Екатерину с рождением сына. Мальчика назвали Лев! Желаем счастья, любви и благополучия всей семье", - говорится в сообщении клуба.

Жамнову 55 лет. У него есть две дочери от первого брака - Алиса и Николь, а также дочь Сабина и сын Алексей от второй супруги.