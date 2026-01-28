https://ria.ru/20260128/zhamnov-2070853962.html
У тренера "Спартака" Жамнова родился сын
У тренера "Спартака" Жамнова родился сын - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
У тренера "Спартака" Жамнова родился сын
Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов не смог присутствовать на матче против тольяттинской "Лады" из-за рождения сына, сообщается в... РИА Новости Спорт, 28.01.2026
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов не смог присутствовать на матче против тольяттинской "Лады" из-за рождения сына, сообщается в Telegram-канале столичной хоккейной команды.
В среду "Спартак" дома сыграет против "Лады
" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ)
. Встреча начнется в 19:30 мск. Обязанности главного тренера вместо Жамнова
будет временно исполнять Александр Барков.
"Поздравляем главного тренера "Спартака" Алексея Юрьевича Жамнова и его супругу Екатерину с рождением сына. Мальчика назвали Лев! Желаем счастья, любви и благополучия всей семье", - говорится в сообщении клуба.
Жамнову 55 лет. У него есть две дочери от первого брака - Алиса и Николь, а также дочь Сабина и сын Алексей от второй супруги.
Специалист возглавляет "Спартак" с марта 2023 года. Под его руководством "красно-белые" дважды добирались до второго раунда Кубка Гагарина. Жамнову принадлежат клубные рекорды по играм (206) и победам (117) среди главных тренеров "Спартака" в КХЛ.