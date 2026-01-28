Рейтинг@Mail.ru
У тренера "Спартака" Жамнова родился сын - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
19:52 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/zhamnov-2070853962.html
У тренера "Спартака" Жамнова родился сын
У тренера "Спартака" Жамнова родился сын - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
У тренера "Спартака" Жамнова родился сын
Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов не смог присутствовать на матче против тольяттинской "Лады" из-за рождения сына, сообщается в... РИА Новости Спорт, 28.01.2026
2026-01-28T19:52:00+03:00
2026-01-28T19:52:00+03:00
хоккей
спорт
алексей жамнов
лада
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838990429_0:304:2048:1456_1920x0_80_0_0_cfdc1c7a2324fd08caef840b0891907e.jpg
https://ria.ru/20260128/krikunov-2070721726.html
https://ria.ru/20260127/radulov-2070655129.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838990429_0:112:2048:1648_1920x0_80_0_0_6fba7063a08c33d35dd4c7197db1d5e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, алексей жамнов, лада, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Алексей Жамнов, Лада, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
У тренера "Спартака" Жамнова родился сын

Жамнов пропустил матч "Спартака" в КХЛ из-за рождения сына

© Фото : Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР)Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Фото : Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР)
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов не смог присутствовать на матче против тольяттинской "Лады" из-за рождения сына, сообщается в Telegram-канале столичной хоккейной команды.
В среду "Спартак" дома сыграет против "Лады" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча начнется в 19:30 мск. Обязанности главного тренера вместо Жамнова будет временно исполнять Александр Барков.
Игорь Ларионов - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Крикунов оценил вероятность увольнения Ларионова из СКА
28 января, 11:31
"Поздравляем главного тренера "Спартака" Алексея Юрьевича Жамнова и его супругу Екатерину с рождением сына. Мальчика назвали Лев! Желаем счастья, любви и благополучия всей семье", - говорится в сообщении клуба.
Жамнову 55 лет. У него есть две дочери от первого брака - Алиса и Николь, а также дочь Сабина и сын Алексей от второй супруги.
Специалист возглавляет "Спартак" с марта 2023 года. Под его руководством "красно-белые" дважды добирались до второго раунда Кубка Гагарина. Жамнову принадлежат клубные рекорды по играм (206) и победам (117) среди главных тренеров "Спартака" в КХЛ.
Александр Радулов - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Радулов повторил рекорд Дацюка и Зубова в КХЛ
27 января, 22:31
 
ХоккейСпортАлексей ЖамновЛадаКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Динамо Минск
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Трактор
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Порту
    Рейнджерс
    3
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Лилль
    Фрайбург
    0
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Астон Вилла
    Зальцбург
    0
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Селтик
    Утрехт
    3
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    ФКСБ
    Фенербахче
    0
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Ноттингем Форрест
    Ференцварош
    3
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Панатинаикос
    Рома
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Лион
    ПАОК
    2
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Бетис
    Фейенорд
    2
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Црвена Звезда
    Сельта
    0
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Маккаби Тель-Авив
    Болонья
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала