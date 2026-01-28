Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала снос памятника солдатам-красноармейцам в Польше
14:33 28.01.2026 (обновлено: 14:49 28.01.2026)
Захарова прокомментировала снос памятника солдатам-красноармейцам в Польше
Снос в Польше памятника солдатам-красноармейцам, освободившим пленников в Освенциме, - это прямой и короткий путь к возрождению нацизма, заявила официальный... РИА Новости, 28.01.2026
в мире, польша, освенцим, россия, мария захарова
В мире, Польша, Освенцим, Россия, Мария Захарова
Захарова прокомментировала снос памятника солдатам-красноармейцам в Польше

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Снос в Польше памятника солдатам-красноармейцам, освободившим пленников в Освенциме, - это прямой и короткий путь к возрождению нацизма, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Снос памятника солдатам-красноармейцам, освободившим томившихся в Освенциме пленников, – прямой и, к сожалению, короткий путь к возрождению нацизма", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Дипломат подчеркнула, что Россия предостерегает от того, чтобы "краковский случай" не стал повсеместным явлением.
"Целенаправленное замалчивание решающей роли Советского Союза в освобождении Европы и узников концлагерей - и есть та самая причина, по которой в Кракове теперь плюют ребе в лица и бьют их", - уточнила Захарова.
Холм Славы во Львове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Дичь во Львове: как мордовороты с кувалдами ломали мемориал "Холм Славы"
25 июля 2025, 17:21
 
В миреПольшаОсвенцимРоссияМария Захарова
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
