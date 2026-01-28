https://ria.ru/20260128/zakharova-2070770664.html
Захарова прокомментировала снос памятника солдатам-красноармейцам в Польше
Захарова прокомментировала снос памятника солдатам-красноармейцам в Польше - РИА Новости, 28.01.2026
Захарова прокомментировала снос памятника солдатам-красноармейцам в Польше
Снос в Польше памятника солдатам-красноармейцам, освободившим пленников в Освенциме, - это прямой и короткий путь к возрождению нацизма, заявила официальный... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T14:33:00+03:00
2026-01-28T14:33:00+03:00
2026-01-28T14:49:00+03:00
в мире
польша
освенцим
россия
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069604847_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_f76d4225aa33c0b9f203b301ce24f217.jpg
https://ria.ru/20250725/lvov-2031472752.html
польша
освенцим
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069604847_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_64c23ab4e373a3a3e6ac78d894fdccc0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, освенцим, россия, мария захарова
В мире, Польша, Освенцим, Россия, Мария Захарова
Захарова прокомментировала снос памятника солдатам-красноармейцам в Польше
Захарова назвала снос Польшей памятника армии СССР шагом к возрождению нацизма