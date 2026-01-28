Рейтинг@Mail.ru
Захарова рассказала, чего Киев пытается добиться ударами по мирным целям - РИА Новости, 28.01.2026
08:59 28.01.2026
Захарова рассказала, чего Киев пытается добиться ударами по мирным целям
Захарова рассказала, чего Киев пытается добиться ударами по мирным целям
Киевский режим наносит удары по гражданскому населению, что является терактами и попыткой срыва переговоров по мирному урегулированию, заявила официальный... РИА Новости, 28.01.2026
Захарова рассказала, чего Киев пытается добиться ударами по мирным целям

Захарова: Киев ударами по гражданским целям пытается сорвать переговоры

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Киевский режим наносит удары по гражданскому населению, что является терактами и попыткой срыва переговоров по мирному урегулированию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Режим Зеленского наносит удары не по необходимости военных действий, не по логике ситуации на поле боя, не в связи с какой-то стратегической точки зрения диспозиции военной логики…, удары наносятся точно по мирному населению, по гражданскому населению, по социальным объектам, и это не просто удары, это теракты", - сказала она в эфире радио Sputnik.
Захарова подчеркнула, что подобные действия, безусловно, являются "попыткой срыва" и "срывом" любых "движений к миру".
По ее словам, даже сама тенденция к мирным инициативам вызывает подобную реакцию Киева.
"Хочешь-не хочешь опять вот такой пример, как святой водой на бесноватого капнуть, и начинается просто демонстрация темной сущности. Вот здесь то же самое", - рассказала она.
