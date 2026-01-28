Захарова рассказала, чего Киев пытается добиться ударами по мирным целям

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Киевский режим наносит удары по гражданскому населению, что является терактами и попыткой срыва переговоров по мирному урегулированию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хочешь-не хочешь опять вот такой пример, как святой водой на бесноватого капнуть, и начинается просто демонстрация темной сущности. Вот здесь то же самое", - рассказала она.