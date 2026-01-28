Захарова рассказала, чего Киев пытается добиться ударами по мирным целям

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Киевский режим наносит удары по гражданскому населению, что является терактами и попыткой срыва переговоров по мирному урегулированию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Режим Зеленского наносит удары не по необходимости военных действий, не по логике ситуации на поле боя, не в связи с какой-то стратегической точки зрения диспозиции военной логики…, удары наносятся точно по мирному населению, по гражданскому населению, по социальным объектам, и это не просто удары, это теракты", - сказала она в эфире радио Sputnik.
Захарова подчеркнула, что подобные действия, безусловно, являются "попыткой срыва" и "срывом" любых "движений к миру".
По ее словам, даже сама тенденция к мирным инициативам вызывает подобную реакцию Киева.
"Хочешь-не хочешь опять вот такой пример, как святой водой на бесноватого капнуть, и начинается просто демонстрация темной сущности. Вот здесь то же самое", - рассказала она.
