В Якутии женщина родила в холле перинатального центра
В Якутии женщина родила в холле перинатального центра - РИА Новости, 28.01.2026
В Якутии женщина родила в холле перинатального центра
Жительница Якутии родила в холле приемного отделения перинатального центра районной больницы №1-НЦМ, новорожденный получил травму
происшествия
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
В Якутии женщина родила в холле перинатального центра
Жительница Якутии родила в холле приемного отделения перинатального центра
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости.
Жительница Якутии родила в холле приемного отделения перинатального центра районной больницы №1-НЦМ, новорожденный получил травму, сообщается
на сайте министерства здравоохранения Якутии.
"Беременная женщина самостоятельно прибыла в приемное отделение Центра в 10.33 (4.33 мск) в потужном периоде родов. В течение одной минуты, в 10.34, в холле приемного отделения произошли быстрые (стремительные) роды. Ребенок был немедленно передан под наблюдение специалистов отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных, где ему оказана вся необходимая специализированная медицинская помощь в полном объеме. По результатам обследования у новорожденного диагностирован линейный перелом правой теменной кости", - сообщается в Telegram-канале минздрава.
Как отмечается в сообщении, жизни ребенка ничего не угрожает, за его состоянием круглосуточно наблюдают, здоровье матери и ребенка минздрав держит на контроле.
По факту произошедшего организуют проверку и примут необходимые меры, уточняется в сообщении.