В Якутии женщина родила в холле перинатального центра

"Беременная женщина самостоятельно прибыла в приемное отделение Центра в 10.33 (4.33 мск) в потужном периоде родов. В течение одной минуты, в 10.34, в холле приемного отделения произошли быстрые (стремительные) роды. Ребенок был немедленно передан под наблюдение специалистов отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных, где ему оказана вся необходимая специализированная медицинская помощь в полном объеме. По результатам обследования у новорожденного диагностирован линейный перелом правой теменной кости", - сообщается в Telegram-канале минздрава.