Рейтинг@Mail.ru
В Якутии женщина родила в холле перинатального центра - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:06 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/yakutiya-2070856292.html
В Якутии женщина родила в холле перинатального центра
В Якутии женщина родила в холле перинатального центра - РИА Новости, 28.01.2026
В Якутии женщина родила в холле перинатального центра
Жительница Якутии родила в холле приемного отделения перинатального центра районной больницы №1-НЦМ, новорожденный получил травму, сообщается на сайте... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T20:06:00+03:00
2026-01-28T20:06:00+03:00
происшествия
республика саха (якутия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985740311_121:0:3762:2048_1920x0_80_0_0_8386c10e6ea35202e27d7431ad469054.jpg
https://ria.ru/20260128/moskva-2070838500.html
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985740311_803:0:3534:2048_1920x0_80_0_0_308c0561b6ae651cdb74ba5c6a2ffac1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика саха (якутия)
Происшествия, Республика Саха (Якутия)
В Якутии женщина родила в холле перинатального центра

Жительница Якутии родила в холле приемного отделения перинатального центра

© iStock.com / gorodenkoffНоворожденный в роддоме
Новорожденный в роддоме - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© iStock.com / gorodenkoff
Новорожденный в роддоме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Жительница Якутии родила в холле приемного отделения перинатального центра районной больницы №1-НЦМ, новорожденный получил травму, сообщается на сайте министерства здравоохранения Якутии.
"Беременная женщина самостоятельно прибыла в приемное отделение Центра в 10.33 (4.33 мск) в потужном периоде родов. В течение одной минуты, в 10.34, в холле приемного отделения произошли быстрые (стремительные) роды. Ребенок был немедленно передан под наблюдение специалистов отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных, где ему оказана вся необходимая специализированная медицинская помощь в полном объеме. По результатам обследования у новорожденного диагностирован линейный перелом правой теменной кости", - сообщается в Telegram-канале минздрава.
Как отмечается в сообщении, жизни ребенка ничего не угрожает, за его состоянием круглосуточно наблюдают, здоровье матери и ребенка минздрав держит на контроле.
По факту произошедшего организуют проверку и примут необходимые меры, уточняется в сообщении.
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В Москве мужчина пытался пронести в больницу наркотики в дезодоранте
Вчера, 18:25
 
ПроисшествияРеспублика Саха (Якутия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала