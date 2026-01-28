Врач оценила опасность вспышки инфекции среди детей туристов в Таиланде

ВЛАДИВОСТОК, 28 янв - РИА Новости. Вспышка инфекции среди детей туристов в отеле в Таиланде, предварительно, указывает на энтеровирус и особой опасности не представляет, сообщила РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.
Ранее Telegram-канал SHOT писал, что полуторагодовалый ребенок покрылся сильной сыпью на отдыхе в Таиланде. Родители уверяют, что заболеванием страдают десятки детей, находящихся в отеле Robinzon в курортном городе Кхао-Лак. Среди симптомов также есть рвота и высокая температура. Взрослые подозревают, что их дети заразились вирусом Коксаки. Роспотребнадзор сообщил, что направил в минздрав Таиланда запрос о предоставлении официальных данных по результатам расследования и об оценке риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации.
"Судя по фотографиям (в Telegram-канале - ред.) и этимологии - то есть это вспышка и возраст заболевших, - это очень похоже на энтеровирусную инфекцию. Энтеровирусная инфекция включает в себя большое количество разных вирусов, в том числе и Коксаки. Поэтому какой конкретно вирус это, мы сказать не можем, это нужно лабораторно исследовать. По некоторым признакам - да, это похоже на энтеровирусы", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, энтеровирусы распространяются достаточно быстро, но их огромное количество, а каждый год появляются новые.
"Как правило, они не опасны. Болеют чаще дети, потому что взрослые уже в течение своей жизни когда-то с похожими вирусами встречались, и у них уже есть антитела. А у деток такого иммунитета еще нет", - отметила Компанец.
Она добавила, что даже если выяснится, что это какой-то вид вируса Коксаки, большой опасности нет. Вспышки среди детского населения встречаются достаточно часто - практически каждый год.
"Появляется новый вирус, иммунитета нет, начинают все болеть. Переболели, появился коллективный иммунитет, и уже от этого вируса дети практически не болеют. В следующий год появляется новый вирус, и опять иммунитета нет. Да, бывает, что появляются штаммы, которые вызывают серьезные заболевания. Но 95% случаев энтеровирусов - это легкие формы инфекции... В целом тревожиться не стоит. Это неприятно, конечно, - приехали на отдых, а дети заболели. Но какой-то особой опасности здесь нет. Но как детский врач я могу сказать, что за любым ребенком нужно наблюдать", - добавила собеседница.
