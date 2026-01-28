Экс-депутат Вороновский не признал вину во взяточничестве

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Бывший депутат Госдумы Анатолий Вороновский не признал вину по делу о получении особо крупной взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.

"Свою невиновность я буду доказывать, обвинения неосновательны. Себя виновным не чувствую", - заявил он в ходе слушания.