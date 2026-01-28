Экс-депутат Вороновский не признал вину во взяточничестве

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Бывший депутат Госдумы Анатолий Вороновский не признал вину по делу о получении особо крупной взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
Сегодня суд рассматривает жалобы на арест обвиняемого.
"Свою невиновность я буду доказывать, обвинения неосновательны. Себя виновным не чувствую", - заявил он в ходе слушания.
В конце октября 2025 года Вороновский был лишен неприкосновенности, после чего против него возбудили уголовное дело о получении особо крупной взятки. Госдума 2 декабря 2025 года на пленарном заседании досрочно прекратила полномочия депутата. На следующий день Басманный суд Москвы его арестовал.
Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, Вороновский в 2019-2020 годах, когда был замгубернатора Краснодарского края, получил, по версии следствия, взятку в виде имущества и оказания услуг более чем на 25 миллионов рублей от директора Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления.
Вскоре Генпрокуратура РФ подала антикоррупционный иск об обращении в доход государства активов Вороновского, депутата Госдумы Андрея Дорошенко и депутата законодательного собрания Краснодарского края Александра Карпенко, всего в иске фигурируют 30 ответчиков и 19 третьих лиц. Как следует из документов в распоряжении РИА Новости, с 2016 года ответчики получили не менее 2,8 миллиарда рублей коррупционным путем.
