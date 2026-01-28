Экс-депутат Вороновский не признал вину во взяточничестве

Рейтинг@Mail.ru
12:38 28.01.2026 (обновлено: 12:51 28.01.2026)
Бывший депутат Госдумы Анатолий Вороновский не признал вину по делу о получении особо крупной взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда. РИА Новости, 28.01.2026
госдума рф
происшествия
россия
анатолий вороновский
госдума рф, происшествия, россия, анатолий вороновский
Госдума РФ, Происшествия, Россия, Анатолий Вороновский
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Бывший депутат Госдумы Анатолий Вороновский не признал вину по делу о получении особо крупной взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
Сегодня суд рассматривает жалобы на арест обвиняемого.
"Свою невиновность я буду доказывать, обвинения неосновательны. Себя виновным не чувствую", - заявил он в ходе слушания.
В конце октября 2025 года Вороновский был лишен неприкосновенности, после чего против него возбудили уголовное дело о получении особо крупной взятки. Госдума 2 декабря 2025 года на пленарном заседании досрочно прекратила полномочия депутата. На следующий день Басманный суд Москвы его арестовал.
Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, Вороновский в 2019-2020 годах, когда был замгубернатора Краснодарского края, получил, по версии следствия, взятку в виде имущества и оказания услуг более чем на 25 миллионов рублей от директора Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления.
Вскоре Генпрокуратура РФ подала антикоррупционный иск об обращении в доход государства активов Вороновского, депутата Госдумы Андрея Дорошенко и депутата законодательного собрания Краснодарского края Александра Карпенко, всего в иске фигурируют 30 ответчиков и 19 третьих лиц. Как следует из документов в распоряжении РИА Новости, с 2016 года ответчики получили не менее 2,8 миллиарда рублей коррупционным путем.
