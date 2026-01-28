https://ria.ru/20260128/volodin-2070747053.html
Володин назвал российский парламент самым открытым в мире
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал российский парламент самым открытым в мире, отметив, что в Госдуму аккредитовано более тысячи журналистов. РИА Новости, 28.01.2026
