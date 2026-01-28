Рейтинг@Mail.ru
12:59 28.01.2026
Володин назвал российский парламент самым открытым в мире
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал российский парламент самым открытым в мире, отметив, что в Госдуму аккредитовано более тысячи журналистов. РИА Новости, 28.01.2026
вячеслав володин, госдума рф, политика
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Политика
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал российский парламент самым открытым в мире, отметив, что в Госдуму аккредитовано более тысячи журналистов.
"Обращаю внимание, насколько многочисленны сегодня представители журналистского сообщества. Вот тот, кто не владеет этой информацией, хочу довести до вашего сведения. Более тысячи журналистов аккредитовано в Государственной думе. Это самое большое количество аккредитованных журналистов в органе власти. Самый открытый парламент мира", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
По его словам, нигде в реальном режиме времени не снимают работу депутата от начала до ее завершения.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Володин назвал российское законодательство по иноагентам самым либеральным
17 июня 2025, 14:43
 
Вячеслав ВолодинГосдума РФПолитика
 
 
