Украинские войска ни разу не обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки ни разу не обстреляли территорию ДНР, сообщило управление правительства республики по вопросам документирования военных... РИА Новости, 28.01.2026
происшествия
украина
донецкая народная республика
димитров
украина
донецкая народная республика
димитров
Новости
ru-RU
Происшествия, Украина, Донецкая Народная Республика, Димитров
ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки ни разу не обстреляли территорию ДНР, сообщило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Ноль фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.
В ведомстве добавили, что поступили сведения о ранении мирных жителей 15 августа и 17 ноября 2025 года в населенном пункте Димитров, а также 26 января 2026 года в населенном пункте Красноармейск.
В предыдущие сутки не было зафиксировано ни одного обстрела.