00:22 28.01.2026
Украинские войска ни разу не обстреляли территорию ДНР
Украинские войска ни разу не обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки ни разу не обстреляли территорию ДНР, сообщило управление правительства республики по вопросам документирования военных... РИА Новости, 28.01.2026
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки ни разу не обстреляли территорию ДНР, сообщило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Ноль фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.
В ведомстве добавили, что поступили сведения о ранении мирных жителей 15 августа и 17 ноября 2025 года в населенном пункте Димитров, а также 26 января 2026 года в населенном пункте Красноармейск.
В предыдущие сутки не было зафиксировано ни одного обстрела.
