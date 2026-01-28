Украинские войска ни разу не обстреляли территорию ДНР

ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки ни разу не обстреляли территорию ДНР, сообщило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

В ведомстве добавили, что поступили сведения о ранении мирных жителей 15 августа и 17 ноября 2025 года в населенном пункте Димитров, а также 26 января 2026 года в населенном пункте Красноармейск.