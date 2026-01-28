https://ria.ru/20260128/torpedo-severstal-smotret-onlayn-2070800887.html
"Торпедо" — "Северсталь": смотреть онлайн матч КХЛ 28 января
"Торпедо" — "Северсталь": смотреть онлайн матч КХЛ 28 января - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
"Торпедо" — "Северсталь": смотреть онлайн матч КХЛ 28 января
"Торпедо" и "Северсталь" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 28.01.2026
2026-01-28T16:30:00+03:00
2026-01-28T16:30:00+03:00
2026-01-28T16:41:00+03:00
хоккей
торпедо
северсталь
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767525328_0:144:2742:1686_1920x0_80_0_0_838b9b76a7afff9f1c81eef6563b1454.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767525328_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_0227bbd601d7aab707619ef341ddc2c5.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
торпедо, северсталь, континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей, спорт
Хоккей, Торпедо, Северсталь, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей, Спорт