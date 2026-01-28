Священник рассказал, что делают с остающимися в тылу блиндажными храмами

"Храм - это не просто стены, это все его наполнение... Храм или часовня могут быть развернуты и в подвале дома разбитого, и в окопах, и в блиндажах, и где-то в тыловой зоне. Они уже по определению храмы не стационарные. Поэтому там, где войска уходят, если нет возможности их передать местным епархиям, храмы переносятся, а место, где они были, аккуратно приводят в порядок", - рассказал Василенков РИА Новости на встрече военного духовенства, представителей Минобороны, Росгвардии и силовых ведомств в рамках Международных Рождественских чтений в Центральном Доме Российской армии.