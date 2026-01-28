https://ria.ru/20260128/svo-2070833411.html
Священник рассказал, что делают с остающимися в тылу блиндажными храмами
Священник рассказал, что делают с остающимися в тылу блиндажными храмами - РИА Новости, 28.01.2026
Священник рассказал, что делают с остающимися в тылу блиндажными храмами
Фронтовые храмы, остающиеся в тылу при продвижении войск, переносятся на новые места при невозможности передать их местным епархиям, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T18:12:00+03:00
2026-01-28T18:12:00+03:00
2026-01-28T18:12:00+03:00
надежные люди
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863516117_0:0:1281:722_1920x0_80_0_0_bc21e44d6bd1430c407b736ea88091aa.jpg
https://ria.ru/20251121/voennye-2056671061.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863516117_75:0:1215:855_1920x0_80_0_0_e8433b8c08d81bf4fa49c5ad554290cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), религия
Надежные люди, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Религия
Священник рассказал, что делают с остающимися в тылу блиндажными храмами
Военный священник Василенков: оставшиеся в тылу храмы переносят на новые места
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Фронтовые храмы, остающиеся в тылу при продвижении войск, переносятся на новые места при невозможности передать их местным епархиям, рассказал РИА Новости главный военный священник в зоне проведения специальной военной операции протоиерей Димитрий Василенков.
"Храм - это не просто стены, это все его наполнение... Храм или часовня могут быть развернуты и в подвале дома разбитого, и в окопах, и в блиндажах, и где-то в тыловой зоне. Они уже по определению храмы не стационарные. Поэтому там, где войска уходят, если нет возможности их передать местным епархиям, храмы переносятся, а место, где они были, аккуратно приводят в порядок", - рассказал Василенков РИА Новости на встрече военного духовенства, представителей Минобороны, Росгвардии и силовых ведомств в рамках Международных Рождественских чтений в Центральном Доме Российской армии.
Василенков добавил, что это делается в связи с тем, что зачастую поддерживать храмы в оставшихся в тылу блиндажах сложно.
"В лесу, где на 100 километров никого нет, кто будет смотреть за таким храмом? Это тоже проблема", - заключил он.