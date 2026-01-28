Рейтинг@Mail.ru
18:12 28.01.2026
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), религия
Надежные люди, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Религия
Священник рассказал, что делают с остающимися в тылу блиндажными храмами

Военный священник Василенков: оставшиеся в тылу храмы переносят на новые места

© Фото : Санкт-Петербургская епархия Русской Православной Церкви/Станислав МарченкоПротоиерей Димитрий Василенков
© Фото : Санкт-Петербургская епархия Русской Православной Церкви/Станислав Марченко
Протоиерей Димитрий Василенков. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Фронтовые храмы, остающиеся в тылу при продвижении войск, переносятся на новые места при невозможности передать их местным епархиям, рассказал РИА Новости главный военный священник в зоне проведения специальной военной операции протоиерей Димитрий Василенков.
"Храм - это не просто стены, это все его наполнение... Храм или часовня могут быть развернуты и в подвале дома разбитого, и в окопах, и в блиндажах, и где-то в тыловой зоне. Они уже по определению храмы не стационарные. Поэтому там, где войска уходят, если нет возможности их передать местным епархиям, храмы переносятся, а место, где они были, аккуратно приводят в порядок", - рассказал Василенков РИА Новости на встрече военного духовенства, представителей Минобороны, Росгвардии и силовых ведомств в рамках Международных Рождественских чтений в Центральном Доме Российской армии.
Василенков добавил, что это делается в связи с тем, что зачастую поддерживать храмы в оставшихся в тылу блиндажах сложно.
"В лесу, где на 100 километров никого нет, кто будет смотреть за таким храмом? Это тоже проблема", - заключил он.
Икона Архангела Михаила - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Священник рассказал, как архангел Михаил может помочь военным
21 ноября 2025, 17:38
 
Надежные людиФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Религия
 
 
