"Спартак" — "Лада": смотреть онлайн матч КХЛ 28 января
"Спартак" — "Лада": смотреть онлайн матч КХЛ 28 января - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
"Спартак" — "Лада": смотреть онлайн матч КХЛ 28 января
"Спартак" и "Лада" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 28.01.2026
