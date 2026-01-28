Рейтинг@Mail.ru
"Спартак" — "Лада": смотреть онлайн матч КХЛ 28 января
16:30 28.01.2026
"Спартак" — "Лада": смотреть онлайн матч КХЛ 28 января
"Спартак" и "Лада" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. "Спартак" и "Лада" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Во сколько начало

Встреча состоится 28 января и начнется в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
28 января 2026 • начало в 19:30
Завершен
Спартак Москва
6 : 2
Лада
05:32 • Никита Коростелев
14:43 • Павел Порядин
(Адам Ружичка, Иван Морозов)
25:34 • Герман Рубцов
(Даниил Гутик, Адам Ружичка)
08:05 • Никита Коростелев
(Джоуи Кин, Игнат Коротких)
17:58 • Лукас Локхарт
(Михаил Мальцев)
18:46 • Александр Беляев
(Danil Pivchulin, Демид Мансуров)
02:43 • Андрей Алтыбармакян
(Артур Тянулин, Никита Михайлов)
10:26 • Артем Земченок
(Николай Макаров, Дмитрий Кугрышев)
