В АЭИ назвали области делового сотрудничества России и Саудовской Аравии

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Саудовская Аравия заинтересована в развитии деловых отношений с российскими компаниями, занятыми в сельском хозяйстве, металлургии, производстве промышленного оборудования, нефтехимической и химической отраслях, IT-сфере и фармацевтике, заявила РИА Новости руководитель комитета по работе с ОАЭ и странами Персидского залива Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Кристина Танцюра.