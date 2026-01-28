В АЭИ назвали области делового сотрудничества России и Саудовской Аравии

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Саудовская Аравия заинтересована в развитии деловых отношений с российскими компаниями, занятыми в сельском хозяйстве, металлургии, производстве промышленного оборудования, нефтехимической и химической отраслях, IT-сфере и фармацевтике, заявила РИА Новости руководитель комитета по работе с ОАЭ и странами Персидского залива Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Кристина Танцюра.
"Саудовская Аравия является крупнейшим импортером на Ближнем Востоке. Прежде всего, саудиты заинтересованы в развитии деловых отношений с российскими компаниями агропромышленного сектора, нефтехимической и химической отраслей (особенно в области азотных и калийных удобрений), с теми, кто занимается металлургией и производством промышленного оборудования, организациями из high-tech, IT и фармацевтики", - сказала она в кулуарах круглого стола АЭИ по Саудовской Аравии.
"Что касается, например, высокотехнологичных решений и IT, то Саудовская Аравия заинтересована в российском ПО, информационных системах безопасности и оборудовании для data-центров", - добавила она.
Танцюра напомнила, что за последние 5 лет товарооборот между Россией и Саудовской Аравией увеличился в 2 раза, а в 2024 году объем взаимной торговли превысил 3,8 миллиарда долларов.
"Россия, в свою очередь, импортирует из Саудовской Аравии нефтехимическую продукцию, алюминиевые изделия, пластмассу, продукты питания (финики, креветки). Ключевые сферы деловых отношений двух государств затрагивают и работу по стабилизации нефтяного рынка", - добавила собеседница агентства.
"Кроме того, наши страны активно инвестируют в проекты друг друга. Например, за 2024-2025 год Россия увеличила свои вложения в шесть раз, саудовская сторона - на 11%. Для Саудовской Аравии наибольший интерес для инвестиций представляет энергетический сектор – "Газпром", "Роснефть", "Лукойл", - заключила Танцюра.
