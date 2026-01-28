Рейтинг@Mail.ru
В АЭИ назвали области делового сотрудничества России и Саудовской Аравии
16:24 28.01.2026 (обновлено: 19:49 28.01.2026)
В АЭИ назвали области делового сотрудничества России и Саудовской Аравии
Саудовская Аравия заинтересована в развитии деловых отношений с российскими компаниями, занятыми в сельском хозяйстве, металлургии, производстве промышленного... РИА Новости, 28.01.2026
экономика
саудовская аравия
россия
оаэ
уралхим
сибур холдинг
фосагро
саудовская аравия
россия
оаэ
экономика, саудовская аравия, россия, оаэ, уралхим, сибур холдинг, фосагро
Экономика, Саудовская Аравия, Россия, ОАЭ, Уралхим, Сибур Холдинг, ФосАгро
В АЭИ назвали области делового сотрудничества России и Саудовской Аравии

Танцюра: Саудовская Аравия заинтересована в развитии деловых отношений с РФ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии
Флаг Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Флаг Саудовской Аравии. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Саудовская Аравия заинтересована в развитии деловых отношений с российскими компаниями, занятыми в сельском хозяйстве, металлургии, производстве промышленного оборудования, нефтехимической и химической отраслях, IT-сфере и фармацевтике, заявила РИА Новости руководитель комитета по работе с ОАЭ и странами Персидского залива Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Кристина Танцюра.
«
"Саудовская Аравия является крупнейшим импортером на Ближнем Востоке. Прежде всего, саудиты заинтересованы в развитии деловых отношений с российскими компаниями агропромышленного сектора, нефтехимической и химической отраслей (особенно в области азотных и калийных удобрений), с теми, кто занимается металлургией и производством промышленного оборудования, организациями из high-tech, IT и фармацевтики", - сказала она в кулуарах круглого стола АЭИ по Саудовской Аравии.
Флаги России и Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В Саудовской Аравии ожидают взрывной рост турпотока в Россию
1 декабря 2025, 15:01
«
"Что касается, например, высокотехнологичных решений и IT, то Саудовская Аравия заинтересована в российском ПО, информационных системах безопасности и оборудовании для data-центров", - добавила она.
Танцюра напомнила, что за последние 5 лет товарооборот между Россией и Саудовской Аравией увеличился в 2 раза, а в 2024 году объем взаимной торговли превысил 3,8 миллиарда долларов.
«
"Россия, в свою очередь, импортирует из Саудовской Аравии нефтехимическую продукцию, алюминиевые изделия, пластмассу, продукты питания (финики, креветки). Ключевые сферы деловых отношений двух государств затрагивают и работу по стабилизации нефтяного рынка", - добавила собеседница агентства.
В Саудовской Аравии, заметила она, уже работают, в частности, такие компании, как "Уралхим", "Фосагро", "Вологодский молочный комбинат", Ostin, "Балтика", Макфа" и другие.
«
"Кроме того, наши страны активно инвестируют в проекты друг друга. Например, за 2024-2025 год Россия увеличила свои вложения в шесть раз, саудовская сторона - на 11%. Для Саудовской Аравии наибольший интерес для инвестиций представляет энергетический сектор – "Газпром", "Роснефть", "Лукойл", - заключила Танцюра.
Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Партнерство России и Саудовской Аравии развивается, заявил Путин
15 января, 16:54
 
ЭкономикаСаудовская АравияРоссияОАЭУралхимСибур ХолдингФосАгро
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
