Музыканта Соршневу* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 28.01.2026
18:25 28.01.2026
Музыканта Соршневу* внесли в перечень террористов и экстремистов
Музыкант Ася Соршнева* внесена в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 28.01.2026
Музыканта Соршневу* внесли в перечень террористов и экстремистов

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Музыкант Ася Соршнева* внесена в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Соршнева Ася Викторовна*, 17.06.1983 года рождения, город Коломна Московской области", - говорится в перечне.
По информации московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского, Соршнева* родилась в 1983 году в Коломне. В 2005, 2006 и 2007 годах участвовала в гастрольных турах по городам Южной Америки и Европе в составе "UBS Festival Orchestra" под управлением Джеймса Левайна. В 2006 и 2007 годах выступала в Японии и Тайване в составе оркестра и струнного квартета.
Также в перечень террористов и экстремистов внесен уроженец села Малая Рыбица в Сумской области Украины 28-летний Сергей Чумарной*. Как было установлено, ночью 19 ноября 2024 года Чумарной с другими военными ВСУ на бронетранспортере "Казак" незаконно вторгся в Курскую область.
По данным Главной военной прокуратуры России, стрелок 225-го отдельного штурмового полка вооруженных формирований Украины Чумарной* был признан виновным в совершении группой лиц по предварительному сговору теракта, повлекшего наступление тяжких последствий и осужден на 15 лет лишения свободы.
* внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом
Шарофиддин Гадоев - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Таджикистанский оппозиционер Гадоев* внесен в перечень террористов
23 декабря 2025, 19:22
 
КоломнаФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Вооруженные силы Украины
 
 
