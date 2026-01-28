Фицо выразил обеспокоенность состоянием Трампа, пишет Politico

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Издание Politico со ссылкой на неназванных дипломатов утверждает, что премьер Словакии Роберт Фицо на встрече с европейскими лидерами на прошлой неделе якобы выражал обеспокоенность в связи с "психологическим состоянием" президента США Дональда Трампа после встречи с ним во Флориде, при этом в Белом доме назвали это фейком.