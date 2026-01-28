Рейтинг@Mail.ru
Фицо выразил обеспокоенность состоянием Трампа, пишет Politico
08:56 28.01.2026 (обновлено: 13:08 28.01.2026)
Фицо выразил обеспокоенность состоянием Трампа, пишет Politico
Фицо выразил обеспокоенность состоянием Трампа, пишет Politico - РИА Новости, 28.01.2026
Фицо выразил обеспокоенность состоянием Трампа, пишет Politico
Издание Politico со ссылкой на неназванных дипломатов утверждает, что премьер Словакии Роберт Фицо на встрече с европейскими лидерами на прошлой неделе якобы... РИА Новости, 28.01.2026
в мире
сша
флорида
словакия
роберт фицо
дональд трамп
politico
евросоюз
в мире, сша, флорида, словакия, роберт фицо, дональд трамп, politico, евросоюз
В мире, США, Флорида, Словакия, Роберт Фицо, Дональд Трамп, Politico, Евросоюз
Фицо выразил обеспокоенность состоянием Трампа, пишет Politico

Politico: Фицо выразил обеспокоенность психологическим состоянием Трампа

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Издание Politico со ссылкой на неназванных дипломатов утверждает, что премьер Словакии Роберт Фицо на встрече с европейскими лидерами на прошлой неделе якобы выражал обеспокоенность в связи с "психологическим состоянием" президента США Дональда Трампа после встречи с ним во Флориде, при этом в Белом доме назвали это фейком.
Кроме того, издание само подчеркивает, что дипломаты, сообщающие подобную информацию, сами при разговоре европейских лидеров не присутствовали. Они также указывают, что не обладают подробностями о том, что именно в словах Трампа могло вызвать вероятную реакцию Фицо.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Европейские лидеры обсуждают действия Трампа в групповом чате, пишут СМИ
19 января, 10:16
"Роберт Фицо, один из лидеров ЕС, который часто поддерживает позицию Трампа о слабости Европы, был обеспокоен "психологическим состоянием" президента США... Фицо применил слово "опасный", чтобы описать то, каким казался президент США во время их личной встречи у Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде", - говорится в сообщении.
При этом заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли назвала встречу в Мар-а-Лаго позитивной и продуктивной.
"Это (сообщения о якобы реакции Фицо - ред.) абсолютные полнейшие фейковые новости от анонимных европейских дипломатов, которые пытаются иметь вес", - сказала Келли, комментарий которой приводит Politico.
Высокопоставленный чиновник, присутствующий на встрече Трампа и Фицо, также заявил, что не припомнит неловких моментов во время их разговора. Чиновник описал встречу как нормальную и приятную.
Трамп 17 января принял Фицо в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида, мероприятие было закрыто для прессы.
Президент США Дональд Трамп общается с представителями СМИ - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Трамп заявил об "очень хороших событиях" в контексте переговоров по Украине
27 января, 20:35
 
В миреСШАФлоридаСловакияРоберт ФицоДональд ТрампPoliticoЕвросоюз
 
 
