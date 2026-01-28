Фицо выразил обеспокоенность состоянием Трампа, пишет Politico

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Издание Politico со ссылкой на неназванных дипломатов утверждает, что премьер Словакии Роберт Фицо на встрече с европейскими лидерами на прошлой неделе якобы выражал обеспокоенность в связи с "психологическим состоянием" президента США Дональда Трампа после встречи с ним во Флориде, при этом в Белом доме назвали это фейком.
"Роберт Фицо, один из лидеров ЕС, который часто поддерживает позицию Трампа о слабости Европы, был обеспокоен "психологическим состоянием" президента США... Фицо применил слово "опасный", чтобы описать то, каким казался президент США во время их личной встречи у Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде", - говорится в сообщении.
При этом заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли назвала встречу в Мар-а-Лаго позитивной и продуктивной.
"Это (сообщения о якобы реакции Фицо - ред.) абсолютные полнейшие фейковые новости от анонимных европейских дипломатов, которые пытаются иметь вес", - сказала Келли, комментарий которой приводит Politico.
Высокопоставленный чиновник, присутствующий на встрече Трампа и Фицо, также заявил, что не припомнит неловких моментов во время их разговора. Чиновник описал встречу как нормальную и приятную.
Трамп 17 января принял Фицо в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида, мероприятие было закрыто для прессы.