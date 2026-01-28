В Словакии назвали импорт газа из России экономически выгодным решением

БРАТИСЛАВА, 28 янв - РИА Новости. Импорт газа из РФ для Словакии остается самым экономически выгодным решением, введение запрета на его импорт в Европейский союз является ошибкой, заявил РИА Новости глава Словацкого союза газа и нефти (SPNZ) Рихард Квасньовский.

"Для Словакии важно, что с Европейской комиссией по этой теме по-прежнему есть диалог. Словакия также может использовать поставки газа на основе долгосрочного соглашения с Gazprom Export до осени 2027 года. Вместе с тем SPNZ не считает правильным прекращение поставок российского газа в ЕС. С точки зрения Словакии эти поставки по-прежнему являются самым экономически выгодным решением", - сообщил Квасньовский РИА Новости.