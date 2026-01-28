Рейтинг@Mail.ru
Прототип Штирлица: кем был агент СССР, работавший в гестапо?
17:32 28.01.2026
Прототип Штирлица: кем был агент СССР, работавший в гестапо?
Прототип Штирлица: кем был агент СССР, работавший в гестапо?
Прототип Штирлица: кем был агент СССР, работавший в гестапо?

© Фото предоставлено пресс-бюро СВР РФРазведчик Вилли Леман
© Фото предоставлено пресс-бюро СВР РФ
Разведчик Вилли Леман
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Вадим Минеев. Полюбившийся многим образ Штирлица, созданный Юлианом Семеновым, был собирательным, однако ключевое влияние на него оказал конкретный сотрудник гестапо, примкнувший к рядам советской разведки.
Что толкнуло его на такой поступок: жажда наживы, приверженность коммунистическим идеалам или ненависть к фашистской системе?

Вдохновленный подвигом "Варяга"

В отличие от Штирлица, Леман был этническим немцем, он родился в Саксонии в семье школьного учителя. Учился на столяра, а в возрасте 17 лет поступил добровольцем на флот, где прослужил 12 лет.
В период Русско-японской войны стал свидетелем отчаянного боя команды крейсера "Варяг" с превосходившими ее по силе японцами. Леман был впечатлен подвигом русских моряков — впоследствии его симпатия к России стала мотивом сотрудничать с советской разведкой.
© РИА Новости / Ю. Левянт | Перейти в медиабанкКрейсер "Варяг" и канонерская лодка "Кореец" ведут бой с японской эскадрой
Крейсер Варяг и канонерская лодка Кореец ведут бой с японской эскадрой - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Ю. Левянт
Перейти в медиабанк
Крейсер "Варяг" и канонерская лодка "Кореец" ведут бой с японской эскадрой
После демобилизации он поступил на службу в полиции. Сначала в простой, уголовной, затем в политической.
Первый контакт с советской разведкой Леман установил в сентябре 1929 года при помощи своего приятеля, ранее изгнанного из полиции за дисциплинарные нарушения. Первоначально Леман передавал информацию через него, однако позднее стал работать со связными напрямую, без посредников. В советских документах он фигурировал под звучным кодовым именем: агент Брайтенбах.
Леман не был идейным коммунистом, но ему сильно не нравилось, что происходило в немецкой политике в конце 20-х — начале 30-х годов.

Знал все о гестапо

В архиве разведки личное дело Вилли Лемана занимает целых 28 томов. В должности помощника начальника отдела Рудольфа Дильса Леман получал те же бумаги, что и начальник Главного управления имперской безопасности Рейнхард Гейдрих.
Благодаря Леману в СССР получали информацию о деятельности гестапо, его структуре и кадрах. Разведчик копировал подлинные документы или приносил связным оригиналы для фотографирования.
Герман Геринг. "Нюрнберг: VRдикт народов"
Нюрнберг: VRдикт народов - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Герман Геринг. "Нюрнберг: VRдикт народов"
Как лицо, приближенное к Герману Герингу, Леман одним из первых узнавал новости внутренней политики рейха. О событиях, произошедших в "ночь длинных ножей", когда Гитлер расправился со штурмовиками, Сталину доложили именно со слов Лемана.

Спасал советских разведчиков

Информация Лемана о лицах, взятых "на заметку" гестаповцами, позволяла Москве вовремя оберегать от арестов берлинскую агентуру.
Среди спасенных был тогда еще начинающий советский нелегал в Германии Арнольд Дейч, который попал в поле зрения гестапо по подозрению в шпионаже. За несколько дней до ареста Леман сумел предупредить об этом своего связного Василия Зарубина, который связался с Дейчем. Тот сразу же покинул пределы страны и благополучно избежал ареста. Вскоре Дейч перебрался в Британию, где в конце 30-х годов сумел завербовать знаменитую "Кембриджскую пятерку" в Англии.

Сообщил дату нападения на СССР

Много ценных сведений передал Леман, когда начал работать в отделе контрразведки в оборонной промышленности. Именно от него в Советском Союзе узнали о германской ракетной программе и первых экспериментальных запусках ракет Вернера фон Брауна — прототипов "Фау".
© Фото : public domainВернер фон Браун держит в руках макет "Фау-2"
Вернер фон Браун - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Фото : public domain
Вернер фон Браун держит в руках макет "Фау-2"
От Лемана поступали разведданные о строительстве новых заводов, в том числе сверхсекретных, на которых планировалось производство химического оружия. Также Вилли назвал точную дату нападения Германии вплоть до часа. Девятнадцатого июня он встретился с советским связным в Берлине и сообщил, что ночью 22 июня немецкие войска перейдут советскую границу.

Как Мюллер арестовал Штирлица

Но в отличие от героя фильма, благополучно пережившего войну, Вилли был разоблачен еще в 1942 году.
Были схвачены два советских агента, задачей которых было добраться до Берлина, устроиться там и затем связаться с Москвой для получения контактов. От них немцы и узнали о Лемане.
Генрих Мюллер, начальник гестапо, которому было доложено о советском разведчике, решил сделать все тихо, не привлекая внимания Гитлера. Леману была назначена встреча, на которую он пришел, но никакого связного там не оказалось. Были только наблюдавшие за ним гестаповцы.
© РИА Новости / А. Гольцин | Перейти в медиабанкКадр из многосерийного телевизионного художественного фильма "Семнадцать мгновений весны"
Кадр из многосерийного телевизионного художественного фильма Семнадцать мгновений весны - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / А. Гольцин
Перейти в медиабанк
Кадр из многосерийного телевизионного художественного фильма "Семнадцать мгновений весны"
Убедившись в своих подозрениях, начальство срочно вызвало Лемана "для разговора". Домой он уже не вернулся. Точная дата и обстоятельства смерти Лемана остались неизвестными. Скорее всего, его тайно казнили в декабре 1942 года.
Жене Лемана сообщили, что он "погиб за фюрера".
 
 
 
