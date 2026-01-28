Прототип Штирлица: кем был агент СССР, работавший в гестапо?

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Вадим Минеев. Полюбившийся многим образ Штирлица, созданный Юлианом Семеновым, был собирательным, однако ключевое влияние на него оказал конкретный сотрудник гестапо, примкнувший к рядам советской разведки.

Что толкнуло его на такой поступок: жажда наживы, приверженность коммунистическим идеалам или ненависть к фашистской системе?

Вдохновленный подвигом "Варяга"

В отличие от Штирлица, Леман был этническим немцем, он родился в Саксонии в семье школьного учителя. Учился на столяра, а в возрасте 17 лет поступил добровольцем на флот, где прослужил 12 лет.

В период Русско-японской войны стал свидетелем отчаянного боя команды крейсера "Варяг" с превосходившими ее по силе японцами. Леман был впечатлен подвигом русских моряков — впоследствии его симпатия к России стала мотивом сотрудничать с советской разведкой.

После демобилизации он поступил на службу в полиции. Сначала в простой, уголовной, затем в политической.

Первый контакт с советской разведкой Леман установил в сентябре 1929 года при помощи своего приятеля, ранее изгнанного из полиции за дисциплинарные нарушения. Первоначально Леман передавал информацию через него, однако позднее стал работать со связными напрямую, без посредников. В советских документах он фигурировал под звучным кодовым именем: агент Брайтенбах.

Леман не был идейным коммунистом, но ему сильно не нравилось, что происходило в немецкой политике в конце 20-х — начале 30-х годов.

Знал все о гестапо

В архиве разведки личное дело Вилли Лемана занимает целых 28 томов. В должности помощника начальника отдела Рудольфа Дильса Леман получал те же бумаги, что и начальник Главного управления имперской безопасности Рейнхард Гейдрих.

Благодаря Леману в СССР получали информацию о деятельности гестапо, его структуре и кадрах. Разведчик копировал подлинные документы или приносил связным оригиналы для фотографирования.

Герман Геринг. "Нюрнберг: VRдикт народов" Герман Геринг. "Нюрнберг: VRдикт народов"

Как лицо, приближенное к Герману Герингу, Леман одним из первых узнавал новости внутренней политики рейха. О событиях, произошедших в "ночь длинных ножей", когда Гитлер расправился со штурмовиками, Сталину доложили именно со слов Лемана.

Спасал советских разведчиков

Информация Лемана о лицах, взятых "на заметку" гестаповцами, позволяла Москве вовремя оберегать от арестов берлинскую агентуру.

Среди спасенных был тогда еще начинающий советский нелегал в Германии Арнольд Дейч, который попал в поле зрения гестапо по подозрению в шпионаже. За несколько дней до ареста Леман сумел предупредить об этом своего связного Василия Зарубина, который связался с Дейчем. Тот сразу же покинул пределы страны и благополучно избежал ареста. Вскоре Дейч перебрался в Британию, где в конце 30-х годов сумел завербовать знаменитую "Кембриджскую пятерку" в Англии.

Сообщил дату нападения на СССР

Много ценных сведений передал Леман, когда начал работать в отделе контрразведки в оборонной промышленности. Именно от него в Советском Союзе узнали о германской ракетной программе и первых экспериментальных запусках ракет Вернера фон Брауна — прототипов "Фау".

© Фото : public domain Вернер фон Браун держит в руках макет "Фау-2" © Фото : public domain Вернер фон Браун держит в руках макет "Фау-2"

От Лемана поступали разведданные о строительстве новых заводов, в том числе сверхсекретных, на которых планировалось производство химического оружия. Также Вилли назвал точную дату нападения Германии вплоть до часа. Девятнадцатого июня он встретился с советским связным в Берлине и сообщил, что ночью 22 июня немецкие войска перейдут советскую границу.

Как Мюллер арестовал Штирлица

Но в отличие от героя фильма, благополучно пережившего войну, Вилли был разоблачен еще в 1942 году.

Были схвачены два советских агента, задачей которых было добраться до Берлина, устроиться там и затем связаться с Москвой для получения контактов. От них немцы и узнали о Лемане.

Генрих Мюллер, начальник гестапо, которому было доложено о советском разведчике, решил сделать все тихо, не привлекая внимания Гитлера. Леману была назначена встреча, на которую он пришел, но никакого связного там не оказалось. Были только наблюдавшие за ним гестаповцы.

Убедившись в своих подозрениях, начальство срочно вызвало Лемана "для разговора". Домой он уже не вернулся. Точная дата и обстоятельства смерти Лемана остались неизвестными. Скорее всего, его тайно казнили в декабре 1942 года.