Жена Роба Шнайдера подала на развод
23:46 28.01.2026
Жена Роба Шнайдера подала на развод
Супруга американского актера Роба Шнайдера Патрисия подала на развод с ним, сообщает портал TMZ.
в мире
Жена Роба Шнайдера подала на развод

Супруга Роба Шнайдера Патрисия подала на развод

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Супруга американского актера Роба Шнайдера Патрисия подала на развод с ним, сообщает портал TMZ.
"В прошлом месяце ... Патрисия Шнайдер подала на развод с Робом", - говорится в публикации.
Шнайдер известен по ролям в таких фильмов, как "Мужчина по вызову", "Большой Стэн", "Цыпочка" и "Взрыватель".
