Жена Роба Шнайдера подала на развод

Супруга американского актера Роба Шнайдера Патрисия подала на развод с ним, сообщает портал TMZ. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T23:46:00+03:00
