Рейтинг@Mail.ru
В Саратове наблюдали гало с ложными солнцами - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:25 28.01.2026 (обновлено: 16:09 28.01.2026)
https://ria.ru/20260128/saratov-2070736128.html
В Саратове наблюдали гало с ложными солнцами
В Саратове наблюдали гало с ложными солнцами - РИА Новости, 28.01.2026
В Саратове наблюдали гало с ложными солнцами
Утром жители Саратова смогли увидеть редкое оптическое явление вокруг Солнца — так называемый эффект гало, сообщил заведующий кафедрой метеорологии и... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T12:25:00+03:00
2026-01-28T16:09:00+03:00
саратов
солнце
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070764603_0:171:1280:891_1920x0_80_0_0_08e4d6339d3b31109b91f2c4cc556b5e.jpg
https://ria.ru/20260123/solntse-2069782421.html
саратов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070764603_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f8429773dc1e66c4bd656518f4167a3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
саратов, солнце, наука
Саратов, Солнце, Наука
В Саратове наблюдали гало с ложными солнцами

В Саратове наблюдали яркий эффект гало с двумя ложными солнцами

© Фото : Надежда ШапцеваСолнечное гало в Саратове
Солнечное гало в Саратове - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Фото : Надежда Шапцева
Солнечное гало в Саратове
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САРАТОВ, 28 янв — РИА Новости. Утром жители Саратова смогли увидеть редкое оптическое явление вокруг Солнца — так называемый эффект гало, сообщил заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского Максим Червяков.
"Сегодня утром Саратов увидел невероятное небесное шоу. Многие из вас наблюдали и делились кадрами яркого солнечного гало с двумя "ложными солнцами" — паргелиями", — написал он в Telegram-канале.
Ученый пояснил, что солнечное гало — это атмосферное явление, которое чаще всего выглядит как светящееся кольцо вокруг Солнца. Оно возникает из-за преломления и отражения солнечного света в ледяных кристаллах, которые находятся высоко в атмосфере, в перистых облаках. Паргелии, или "ложные солнца", — это самые яркие и заметные элементы гало.
Комплекс пятен исчез с Солнца - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
С Солнца исчезло крупнейшее скопление пятен
23 января, 10:44
 
СаратовСолнцеНаука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала