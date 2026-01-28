В Саратове наблюдали гало с ложными солнцами

САРАТОВ, 28 янв — РИА Новости. Утром жители Саратова смогли увидеть редкое оптическое явление вокруг Солнца — так называемый эффект гало, сообщил заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского Максим Червяков.
"Сегодня утром Саратов увидел невероятное небесное шоу. Многие из вас наблюдали и делились кадрами яркого солнечного гало с двумя "ложными солнцами" — паргелиями", — написал он в Telegram-канале.
Ученый пояснил, что солнечное гало — это атмосферное явление, которое чаще всего выглядит как светящееся кольцо вокруг Солнца. Оно возникает из-за преломления и отражения солнечного света в ледяных кристаллах, которые находятся высоко в атмосфере, в перистых облаках. Паргелии, или "ложные солнца", — это самые яркие и заметные элементы гало.
С Солнца исчезло крупнейшее скопление пятен
23 января, 10:44