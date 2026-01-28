В Саратове наблюдали гало с ложными солнцами

Ученый пояснил, что солнечное гало — это атмосферное явление, которое чаще всего выглядит как светящееся кольцо вокруг Солнца. Оно возникает из-за преломления и отражения солнечного света в ледяных кристаллах, которые находятся высоко в атмосфере, в перистых облаках. Паргелии, или "ложные солнца", — это самые яркие и заметные элементы гало.