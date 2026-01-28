https://ria.ru/20260128/samolet-2070876395.html
В Колумбии пропала связь с самолетом, летевшим в Оканью
В Колумбии пропала связь с самолетом, летевшим в Оканью - РИА Новости, 28.01.2026
В Колумбии пропала связь с самолетом, летевшим в Оканью
Связь с пассажирским самолетом, выполнявшим рейс Кукута - Оканья, была потеряна в Колумбии, на борту находились 13 пассажиров и два члена экипажа, сообщила... РИА Новости, 28.01.2026
В Колумбии пропала связь с самолетом, летевшим в Оканью
