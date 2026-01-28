Рейтинг@Mail.ru
В Колумбии пропала связь с самолетом, летевшим в Оканью
23:40 28.01.2026
В Колумбии пропала связь с самолетом, летевшим в Оканью
Связь с пассажирским самолетом, выполнявшим рейс Кукута - Оканья, была потеряна в Колумбии, на борту находились 13 пассажиров и два члена экипажа
В Колумбии пропала связь с самолетом, летевшим в Оканью

Самолет в небе. Архивное фото
МЕХИКО, 28 янв - РИА Новости. Связь с пассажирским самолетом, выполнявшим рейс Кукута - Оканья, была потеряна в Колумбии, на борту находились 13 пассажиров и два члена экипажа, сообщила глава министерства транспорта страны Мария Фернанда Рохас.
"Управление по расследованию авиационных происшествий Aerocivil (колумбийский регулятор - ред.) собирает информацию в связи с потерей связи с воздушным судном HK4709, следовавшим по маршруту Кукута - Оканья с 13 пассажирами и двумя членами экипажа", - написала Рохас в социальной сети X.
Самолеты на взлетно-посадочной полосе аэропорта - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
В Индонезии потеряли связь с пассажирским самолетом
17 января, 16:44
 
