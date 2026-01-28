В Колумбии пропала связь с самолетом, летевшим в Оканью

"Управление по расследованию авиационных происшествий Aerocivil (колумбийский регулятор - ред.) собирает информацию в связи с потерей связи с воздушным судном HK4709, следовавшим по маршруту Кукута - Оканья с 13 пассажирами и двумя членами экипажа", - написала Рохас в социальной сети X.