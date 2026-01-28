https://ria.ru/20260128/samolet-2070713595.html
Самолет Azur Air готовится к экстренной посадке в Ханое
Самолет авиакомпании Azur Air, выполняющий рейс из Нячанга в Иркутск, готовится к незапланированной посадке в Ханое, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T10:56:00+03:00
2026-01-28T11:02:00+03:00
Самолет Azur Air готовится к экстренной посадке в Ханое
