Сафонов попал в стартовый состав "ПСЖ" на матч Лиги чемпионов

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российский голкипер Матвей Сафонов вошел в стартовый состав французского "Пари Сен-Жермен" на матч заключительного, восьмого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов против английского "Ньюкасла".

Россиянин попал в заявку "ПСЖ" впервые после травмы. Всего в текущем сезоне 26-летний голкипер сборной России провел за клуб четыре матча, в двух из них сыграв на ноль.

Сафонов 17 декабря получил перелом руки во время финала Межконтинентального кубка против бразильского " Фламенго " (1:1, 2:1 - по пенальти). В той встрече Сафонов отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара, два из которых - уже с травмой.