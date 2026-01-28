https://ria.ru/20260128/safonov-2070867161.html
Сафонов попал в стартовый состав "ПСЖ" на матч Лиги чемпионов
Сафонов попал в стартовый состав "ПСЖ" на матч Лиги чемпионов - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Сафонов попал в стартовый состав "ПСЖ" на матч Лиги чемпионов
Российский голкипер Матвей Сафонов вошел в стартовый состав французского "Пари Сен-Жермен" на матч заключительного, восьмого тура основного этапа футбольной... РИА Новости Спорт, 28.01.2026
2026-01-28T22:00:00+03:00
2026-01-28T22:00:00+03:00
2026-01-28T22:05:00+03:00
футбол
спорт
матвей сафонов
пари сен-жермен (псж)
лига чемпионов уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061371541_0:0:1065:600_1920x0_80_0_0_1c5c477f94140d6efaae760d9130b80d.jpg
https://ria.ru/20260128/liga-chempionov-smotret-onlayn-2070567768.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061371541_0:0:1065:800_1920x0_80_0_0_7245c68cbcef9ef3ddf5a57f81f0246b.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, матвей сафонов, пари сен-жермен (псж), лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Матвей Сафонов, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Лига чемпионов УЕФА
Сафонов попал в стартовый состав "ПСЖ" на матч Лиги чемпионов
Сафонов сразу после восстановления от травмы попал в старт "ПСЖ" на матч ЛЧ
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российский голкипер Матвей Сафонов вошел в стартовый состав французского "Пари Сен-Жермен" на матч заключительного, восьмого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов против английского "Ньюкасла".
Россиянин попал в заявку "ПСЖ" впервые после травмы. Всего в текущем сезоне 26-летний голкипер сборной России провел за клуб четыре матча, в двух из них сыграв на ноль.
Сафонов
17 декабря получил перелом руки во время финала Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго
" (1:1, 2:1 - по пенальти). В той встрече Сафонов отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара, два из которых - уже с травмой.
Матч против "Ньюкасла" пройдет в среду в Париже, начало - 23:00 мск. "ПСЖ" с 13 очками занимает шестое место в таблице, "Ньюкасл" (13 очков) идет строчкой ниже. В 1/8 финала турнира напрямую выйдут команды, попавшие в первую восьмерку.