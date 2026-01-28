Рейтинг@Mail.ru
Сафонов попал в стартовый состав "ПСЖ" на матч Лиги чемпионов - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:00 28.01.2026 (обновлено: 22:05 28.01.2026)
https://ria.ru/20260128/safonov-2070867161.html
Сафонов попал в стартовый состав "ПСЖ" на матч Лиги чемпионов
Сафонов попал в стартовый состав "ПСЖ" на матч Лиги чемпионов - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Сафонов попал в стартовый состав "ПСЖ" на матч Лиги чемпионов
Российский голкипер Матвей Сафонов вошел в стартовый состав французского "Пари Сен-Жермен" на матч заключительного, восьмого тура основного этапа футбольной... РИА Новости Спорт, 28.01.2026
2026-01-28T22:00:00+03:00
2026-01-28T22:05:00+03:00
футбол
спорт
матвей сафонов
пари сен-жермен (псж)
лига чемпионов уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061371541_0:0:1065:600_1920x0_80_0_0_1c5c477f94140d6efaae760d9130b80d.jpg
https://ria.ru/20260128/liga-chempionov-smotret-onlayn-2070567768.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061371541_0:0:1065:800_1920x0_80_0_0_7245c68cbcef9ef3ddf5a57f81f0246b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, матвей сафонов, пари сен-жермен (псж), лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Матвей Сафонов, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Лига чемпионов УЕФА
Сафонов попал в стартовый состав "ПСЖ" на матч Лиги чемпионов

Сафонов сразу после восстановления от травмы попал в старт "ПСЖ" на матч ЛЧ

© Соцсети вратаряМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Соцсети вратаря
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российский голкипер Матвей Сафонов вошел в стартовый состав французского "Пари Сен-Жермен" на матч заключительного, восьмого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов против английского "Ньюкасла".
Россиянин попал в заявку "ПСЖ" впервые после травмы. Всего в текущем сезоне 26-летний голкипер сборной России провел за клуб четыре матча, в двух из них сыграв на ноль.
Сафонов 17 декабря получил перелом руки во время финала Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти). В той встрече Сафонов отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара, два из которых - уже с травмой.
Матч против "Ньюкасла" пройдет в среду в Париже, начало - 23:00 мск. "ПСЖ" с 13 очками занимает шестое место в таблице, "Ньюкасл" (13 очков) идет строчкой ниже. В 1/8 финала турнира напрямую выйдут команды, попавшие в первую восьмерку.
Лерой Сане, Гарри Кейн и Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Кто опозорится и пролетит мимо плей-офф? Последний тур Лиги чемпионов!
28 января, 16:45
 
ФутболСпортМатвей СафоновПари Сен-Жермен (ПСЖ)Лига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Динамо Минск
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Трактор
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Порту
    Рейнджерс
    3
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Лилль
    Фрайбург
    0
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Астон Вилла
    Зальцбург
    0
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Селтик
    Утрехт
    3
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    ФКСБ
    Фенербахче
    0
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Ноттингем Форрест
    Ференцварош
    3
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Панатинаикос
    Рома
    0
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Лион
    ПАОК
    2
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Бетис
    Фейенорд
    2
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Црвена Звезда
    Сельта
    0
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Маккаби Тель-Авив
    Болонья
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала