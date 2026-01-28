Сафонов вошел в заявку "ПСЖ" на матч против "Ньюкасла"

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Вратарь "Пари Сен-Жермен" и сборной России по футболу Матвей Сафонов вошел в заявку французского клуба на матч заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов против английского "Ньюкасла", сообщается на официальной странице действующих победителей турнира в соцсети X.
Все матчи восьмого тура Лиги чемпионов пройдут одновременно в среду и начнутся в 23:00 по московскому времени. Сафонов включен в заявку из 20 футболистов. Для россиянина это первое попадание в заявку "ПСЖ" после травмы.
Сафонов 17 декабря получил перелом руки во время финала Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти). В той встрече Сафонов отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара, два из которых - уже с травмой. Ранее он тренировался по индивидуальной программе, а позднее - с командой, но без участия в упражнениях, где используются руки.
Всего в текущем сезоне 26-летний голкипер сборной России провел за клуб четыре матча, в двух из них сыграв на ноль.