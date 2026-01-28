Рейтинг@Mail.ru
Сафонов вошел в заявку "ПСЖ" на матч против "Ньюкасла" - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:00 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/safonov-2070764368.html
Сафонов вошел в заявку "ПСЖ" на матч против "Ньюкасла"
Сафонов вошел в заявку "ПСЖ" на матч против "Ньюкасла" - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Сафонов вошел в заявку "ПСЖ" на матч против "Ньюкасла"
Вратарь "Пари Сен-Жермен" и сборной России по футболу Матвей Сафонов вошел в заявку французского клуба на матч заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов... РИА Новости Спорт, 28.01.2026
2026-01-28T14:00:00+03:00
2026-01-28T14:00:00+03:00
футбол
спорт
россия
матвей сафонов
пари сен-жермен (псж)
фламенго
лига чемпионов уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062796194_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_39c86920ebb37a810c6f8ceda14266cc.jpg
https://ria.ru/20260128/sosedad-2070667596.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062796194_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_6209d0200e7c18e18cf5cccc7fbe6ccb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, матвей сафонов, пари сен-жермен (псж), фламенго, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Россия, Матвей Сафонов, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Фламенго, Лига чемпионов УЕФА
Сафонов вошел в заявку "ПСЖ" на матч против "Ньюкасла"

Сафонов вошел в заявку "ПСЖ" на матч Лиги чемпионов против "Ньюкасла"

© Соцсети Межконтинентального кубка ФИФАМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Соцсети Межконтинентального кубка ФИФА
Матвей Сафонов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Вратарь "Пари Сен-Жермен" и сборной России по футболу Матвей Сафонов вошел в заявку французского клуба на матч заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов против английского "Ньюкасла", сообщается на официальной странице действующих победителей турнира в соцсети X.
Все матчи восьмого тура Лиги чемпионов пройдут одновременно в среду и начнутся в 23:00 по московскому времени. Сафонов включен в заявку из 20 футболистов. Для россиянина это первое попадание в заявку "ПСЖ" после травмы.
Сафонов 17 декабря получил перелом руки во время финала Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти). В той встрече Сафонов отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара, два из которых - уже с травмой. Ранее он тренировался по индивидуальной программе, а позднее - с командой, но без участия в упражнениях, где используются руки.
Всего в текущем сезоне 26-летний голкипер сборной России провел за клуб четыре матча, в двух из них сыграв на ноль.
Российский полузащитник Реал Сосьедад Арсен Захарян - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Руководство "Реал Сосьедад" не допустит ухода Захаряна зимой, пишут СМИ
28 января, 01:35
 
ФутболСпортРоссияМатвей СафоновПари Сен-Жермен (ПСЖ)ФламенгоЛига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Динамо Минск
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Трактор
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Порту
    Рейнджерс
    3
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Лилль
    Фрайбург
    0
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Астон Вилла
    Зальцбург
    0
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Селтик
    Утрехт
    3
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    ФКСБ
    Фенербахче
    0
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Ноттингем Форрест
    Ференцварош
    3
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Панатинаикос
    Рома
    0
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Лион
    ПАОК
    2
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Бетис
    Фейенорд
    2
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Црвена Звезда
    Сельта
    0
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Маккаби Тель-Авив
    Болонья
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала