Рыбакина победила Швентек и вышла в полуфинал Australian Open
Представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису, который... РИА Новости Спорт, 28.01.2026
2026-01-28T07:34:00+03:00
2026-01-28T07:34:00+03:00
2026-01-28T07:35:00+03:00
теннис
спорт
australian open
елена рыбакина
ига швентек
джессика пегула
спорт, australian open, елена рыбакина, ига швентек, джессика пегула
Теннис, Спорт, Australian Open, Елена Рыбакина, Ига Швентек, Джессика Пегула
