Рыбакина победила Швентек и вышла в полуфинал Australian Open
02.09.2021
Теннис
 
07:34 28.01.2026 (обновлено: 07:35 28.01.2026)
https://ria.ru/20260128/rybakina-2070689055.html
Рыбакина победила Швентек и вышла в полуфинал Australian Open
Рыбакина победила Швентек и вышла в полуфинал Australian Open - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Рыбакина победила Швентек и вышла в полуфинал Australian Open
Представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису, который... РИА Новости Спорт, 28.01.2026
2026-01-28T07:34:00+03:00
2026-01-28T07:35:00+03:00
теннис
спорт
australian open
елена рыбакина
ига швентек
джессика пегула
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846540530_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a53ef2e7db7ff2db12285b5d32dde709.jpg
https://ria.ru/20260127/tennis-2070461190.html
спорт, australian open, елена рыбакина, ига швентек, джессика пегула
Теннис, Спорт, Australian Open, Елена Рыбакина, Ига Швентек, Джессика Пегула
Рыбакина победила Швентек и вышла в полуфинал Australian Open

Елена Рыбакина победила Игу Швентек и вышла в полуфинал Australian Open

© пресс-служба WTAКазахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© пресс-служба WTA
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:1 в пользу пятой сеяной турнира Рыбакиной. Матч продолжался 1 час 35 минут.
Турниры Большого шлема
Australian Open WTA
28 января 2026 • начало в 03:45
Завершен
Елена Рыбакина
2 : 07:56:1
Ига Швентек
Календарь Турнирная таблица История встреч
В полуфинале первого в сезоне турнира Большого шлема Рыбакина сыграет с дебютанткой этой стадии на Australian Open американкой Джессикой Пегулой (6-й номер посева), которая также за 1 час 35 минут победила соотечественницу Аманду Анисимову (4) - 6:2, 7:6 (7:1).
Лучшим результатом Рыбакиной на Australian Open является выход в финал в 2023 году.
Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Соболенко вышла в полуфинал Australian Open
27 января, 07:43
27 января, 07:43
 
ТеннисСпортAustralian OpenЕлена РыбакинаИга ШвентекДжессика Пегула
 
Матч-центр
 
Версия 2023.1 Beta
