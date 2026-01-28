https://ria.ru/20260128/rubio-2070843212.html
Европа допустила эрозию своих оборонных возможностей, заявил Рубио
Европа допустила эрозию своих оборонных возможностей, заявил Рубио - РИА Новости, 28.01.2026
Европа допустила эрозию своих оборонных возможностей, заявил Рубио
Европа допустила "эрозию" своих оборонных возможностей, слишком полагаясь на НАТО, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T18:50:00+03:00
2026-01-28T18:50:00+03:00
2026-01-28T18:53:00+03:00
в мире
европа
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004546336_50:0:1950:1069_1920x0_80_0_0_a8bf2f5edf7e7d532c85148da8d9a767.jpg
https://ria.ru/20251203/rubio-2059408649.html
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004546336_73:0:1850:1333_1920x0_80_0_0_d14208cbe958aad76858479f77dfe956.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, нато
Европа допустила эрозию своих оборонных возможностей, заявил Рубио
Рубио: Европа допустила эрозию своих оборонных возможностей, полагаясь на НАТО