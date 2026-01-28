Рейтинг@Mail.ru
Европа допустила эрозию своих оборонных возможностей, заявил Рубио
18:50 28.01.2026 (обновлено: 18:53 28.01.2026)
Европа допустила эрозию своих оборонных возможностей, заявил Рубио
Европа допустила "эрозию" своих оборонных возможностей, слишком полагаясь на НАТО, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 28.01.2026
Европа допустила эрозию своих оборонных возможностей, заявил Рубио

Рубио: Европа допустила эрозию своих оборонных возможностей, полагаясь на НАТО

ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Европа допустила "эрозию" своих оборонных возможностей, слишком полагаясь на НАТО, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Отчасти проблема заключается в эрозии европейского оборонного потенциала, потому что они... благодаря защите НАТО, получили возможность тратить огромную часть своих доходов на социальные программы, а не на оборону", - заявил он на слушаниях в сенате.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Европа не в состоянии урегулировать украинский конфликт, уверен Рубио
3 декабря 2025, 06:55
 
В миреЕвропаНАТО
 
 
