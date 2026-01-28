https://ria.ru/20260128/rubio-2070839017.html
США не потерпит преступности в Латинской Америке, заявил Рубио
США не потерпит преступности в Латинской Америке, заявил Рубио - РИА Новости, 28.01.2026
США не потерпит преступности в Латинской Америке, заявил Рубио
Соединенные Штаты не допустят превращения стран Латинской Америки в базы для своих противников, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T18:26:00+03:00
2026-01-28T18:26:00+03:00
2026-01-28T18:33:00+03:00
сша
в мире
латинская америка
венесуэла
дональд трамп
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069578400_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8a3e953ab549f48c8451fbf1063db467.jpg
https://ria.ru/20260128/ruyuio-2070839177.html
сша
латинская америка
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069578400_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b5a9fbac8eae130c5e4045d5837ad736.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, латинская америка, венесуэла, дональд трамп, марко рубио
США, В мире, Латинская Америка, Венесуэла, Дональд Трамп, Марко Рубио
США не потерпит преступности в Латинской Америке, заявил Рубио
Рубио: США не допустят превращение Латинской Америки в базу врагов