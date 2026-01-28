https://ria.ru/20260128/rossiyanki-2070713785.html
Стало известно, где находятся россиянки, задержанные у военной базы в США
Стало известно, где находятся россиянки, задержанные у военной базы в США - РИА Новости, 28.01.2026
Стало известно, где находятся россиянки, задержанные у военной базы в США
Две россиянки, которых задержали на территории военной базы в Калифорнии, сейчас находятся в иммиграционном центре в Сан-Диего, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T10:59:00+03:00
2026-01-28T10:59:00+03:00
2026-01-28T11:58:00+03:00
в мире
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070700274_0:72:3512:2048_1920x0_80_0_0_c56b2101da5701e8e4480aca2b9cb657.jpg
https://ria.ru/20260110/gruziya-2067147329.html
https://ria.ru/20260128/bali-2070704367.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070700274_781:0:3512:2048_1920x0_80_0_0_2f70199baa5d9f1790fd59472404fc64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия
Стало известно, где находятся россиянки, задержанные у военной базы в США
Задержанные у базы в США россиянки пребывают в иммиграционном центре в Сан-Диего
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Две россиянки, которых задержали на территории военной базы в Калифорнии, сейчас находятся в иммиграционном центре в Сан-Диего, выяснило РИА Новости, проанализировав данные миграционных служб США.
По публикациям в социальных сетях девушек удалось установить их личности. Из информации в системе ICE
следует, что Наталия и Кристина находятся под стражей в иммиграционном центре Otay Mesa Detention Center в Сан-Диего
.
Из публикаций Наталии в соцсетях выяснилось, что она переехала в США
в ноябре 2021 года и подала заявление на политическое убежище. В апреле 2023-го, по ее словам, она получила разрешение на работу, которое нужно обновлять раз в два года.
О том, что двух россиянок задержали за "несанкционированный въезд" на территорию военной базы Кэмп-Пендлтон, стало известно накануне. Как писали российские СМИ, Кристина и Наталия путешествовали по США на автомобиле и могли по ошибке заехать на базу, следуя указаниям навигатора.
В посольстве в Вашингтоне сообщили, что поддерживают контакт с американскими иммиграционными властями и выясняют все обстоятельства произошедшего.