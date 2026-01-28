Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, где находятся россиянки, задержанные у военной базы в США
10:59 28.01.2026 (обновлено: 11:58 28.01.2026)
Стало известно, где находятся россиянки, задержанные у военной базы в США
Стало известно, где находятся россиянки, задержанные у военной базы в США
Две россиянки, которых задержали на территории военной базы в Калифорнии, сейчас находятся в иммиграционном центре в Сан-Диего, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 28.01.2026
в мире, сша, россия
В мире, США, Россия
Стало известно, где находятся россиянки, задержанные у военной базы в США

Задержанные у базы в США россиянки пребывают в иммиграционном центре в Сан-Диего

© AP Photo / Lenny IgnelziВъезд на базу морской пехоты Кэмп-Пендлтон в Калифорнии, США
Въезд на базу морской пехоты Кэмп-Пендлтон в Калифорнии, США - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Lenny Ignelzi
Въезд на базу морской пехоты Кэмп-Пендлтон в Калифорнии, США. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Две россиянки, которых задержали на территории военной базы в Калифорнии, сейчас находятся в иммиграционном центре в Сан-Диего, выяснило РИА Новости, проанализировав данные миграционных служб США.
По публикациям в социальных сетях девушек удалось установить их личности. Из информации в системе ICE следует, что Наталия и Кристина находятся под стражей в иммиграционном центре Otay Mesa Detention Center в Сан-Диего.
Последствия схода лавины - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Российские туристы попали под лавину в Грузии, пишут СМИ
10 января, 18:14
Из публикаций Наталии в соцсетях выяснилось, что она переехала в США в ноябре 2021 года и подала заявление на политическое убежище. В апреле 2023-го, по ее словам, она получила разрешение на работу, которое нужно обновлять раз в два года.
О том, что двух россиянок задержали за "несанкционированный въезд" на территорию военной базы Кэмп-Пендлтон, стало известно накануне. Как писали российские СМИ, Кристина и Наталия путешествовали по США на автомобиле и могли по ошибке заехать на базу, следуя указаниям навигатора.
В посольстве в Вашингтоне сообщили, что поддерживают контакт с американскими иммиграционными властями и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Убуд, Бали - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В отеле на Бали нашли тело россиянина
Вчера, 10:11
 
