Стало известно, где находятся россиянки, задержанные у военной базы в США

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Две россиянки, которых задержали на территории военной базы в Калифорнии, сейчас находятся в иммиграционном центре в Сан-Диего, выяснило РИА Новости, проанализировав данные миграционных служб США.

ICE следует, что Наталия и Кристина находятся под стражей в иммиграционном центре Otay Mesa Detention Center в По публикациям в социальных сетях девушек удалось установить их личности. Из информации в системеследует, что Наталия и Кристина находятся под стражей в иммиграционном центре Otay Mesa Detention Center в Сан-Диего

Из публикаций Наталии в соцсетях выяснилось, что она переехала в США в ноябре 2021 года и подала заявление на политическое убежище. В апреле 2023-го, по ее словам, она получила разрешение на работу, которое нужно обновлять раз в два года.

О том, что двух россиянок задержали за "несанкционированный въезд" на территорию военной базы Кэмп-Пендлтон, стало известно накануне. Как писали российские СМИ, Кристина и Наталия путешествовали по США на автомобиле и могли по ошибке заехать на базу, следуя указаниям навигатора.