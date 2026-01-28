Роспотребнадзор начал эпидрасследование в деревне под Костромой

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Костромской области начало эпидрасследование в деревне, где произошло массовое заболевание жителей, сообщили РИА Новости в управлении.

"Управление Роспотребнадзора по Костромской области проводит эпидрасследование ситуации. Взяты пробы воды в школе, в детском саду, которые посещали дети, а также в домах населения. Также в школе и в детском саду взяты смывы и пробы продуктов, которыми питались дети", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что результаты исследований будут готовы в течение двух дней.

"По данным Красносельской районной больницы, госпитализация потребовалась только одному человеку, остальные лечатся амбулаторно", - сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения Костромской области. Там отметили, что в деревню организована выездная проверка департамента здравоохранения, у всех жителей, обратившихся к медикам, взяты анализы для определения точного диагноза.

Во вторник прокуратура Костромской области сообщила о начале проверки после сообщений об остром инфекционном заболевании, распространившемся среди жителей деревни Шолохово. По словам жителей, у половины деревенских после ремонта местного водопровода повысилась температура до 38-39°C, появились тошнота и рвота, диарея, общая слабость, ломота в теле. СУСК возбудило уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).