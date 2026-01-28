Рейтинг@Mail.ru
"ПСЖ" — "Ньюкасл": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 28 января - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Футбол
 
22:00 28.01.2026
"ПСЖ" — "Ньюкасл": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 28 января
"ПСЖ" — "Ньюкасл": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 28 января
Французский "Пари Сен-Жермен" и английский "Ньюкасл" встретятся в матче заключительного восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. РИА Новости Спорт, 28.01.2026
пари сен-жермен (псж), лига чемпионов уефа, анонсы и трансляции матчей, спорт, ньюкасл юнайтед
"ПСЖ" — "Ньюкасл": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 28 января

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Французский "Пари Сен-Жермен" и английский "Ньюкасл" встретятся в матче заключительного восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26.

Во сколько начало

Встреча состоится 28 января и начнется в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Лига чемпионов УЕФА
28 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
ПСЖ
1 : 1
Ньюкасл
08‎’‎ • Витинья
(Хвича Кварацхелия)
45‎’‎ • Джо Уиллок
(Дэн Берн)
