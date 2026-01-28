https://ria.ru/20260128/pszh-nyukasl-smotret-onlayn-2070824225.html
"ПСЖ" — "Ньюкасл": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 28 января
"ПСЖ" — "Ньюкасл": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 28 января
"ПСЖ" — "Ньюкасл": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 28 января
"Пари Сен-Жермен" и "Ньюкасл" встретятся в матче восьмого тура Лиги чемпионов УЕФА. РИА Новости Спорт, 28.01.2026
футбол
анонсы и трансляции матчей
лига чемпионов уефа
пари сен-жермен (псж)
спорт
ньюкасл юнайтед
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061371790_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_da7a272be6a3e3b18e2f34f8288159bf.jpg
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061371790_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_d72b7d7fdb98cac80ce7a395ead6d174.jpg
