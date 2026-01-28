https://ria.ru/20260128/psv-bavariya-smotret-onlayn-2070828316.html
ПСВ — "Бавария": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 28 января
ПСВ — "Бавария": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 28 января - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
ПСВ — "Бавария": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 28 января
ПСВ и "Бавария" встретятся в матче восьмого тура Лиги чемпионов УЕФА. РИА Новости Спорт, 28.01.2026
2026-01-28T18:00:00+03:00
2026-01-28T18:00:00+03:00
2026-01-28T18:00:00+03:00
футбол
псв
бавария
лига чемпионов уефа
анонсы и трансляции матчей
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/02/2032977951_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_606d5a2fd944357ca15bddf2070534fb.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/02/2032977951_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_1445999f7c487c2fb2b35940e1eea050.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
псв, бавария, лига чемпионов уефа, анонсы и трансляции матчей, спорт
Футбол, ПСВ, Бавария, Лига чемпионов УЕФА, Анонсы и трансляции матчей, Спорт