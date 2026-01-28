Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье локализовали возгорание на складе с текстилем - РИА Новости, 28.01.2026
21:33 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/pozhar-2070863643.html
В Подмосковье локализовали возгорание на складе с текстилем
В Подмосковье локализовали возгорание на складе с текстилем - РИА Новости, 28.01.2026
В Подмосковье локализовали возгорание на складе с текстилем
Пожарные локализовали возгорание на складе с текстилем в Одинцовском районе Московской области на площади 1,8 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T21:33:00+03:00
2026-01-28T21:33:00+03:00
происшествия, одинцовский район, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Одинцовский район, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье локализовали возгорание на складе с текстилем

В Одинцовском районе Подмосковья потушили пожар на складе с текстилем

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание на складе с текстилем в Одинцовском районе Московской области на площади 1,8 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС.
"Поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Одинцовский, Можайское шоссе, дом 8г", - говорится в сообщении.
Пожар локализовали в 20.58 мск на площади 1,8 тысячи квадратных метров, уточнили в МЧС.
Прокуратура устанавливает причины пожара в конюшне в Подмосковье
ПроисшествияОдинцовский районМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
