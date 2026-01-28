https://ria.ru/20260128/pozhar-2070784192.html
В Свердловской области локализовали пожар в пункте выдачи заказов "Озон"
В Свердловской области локализовали пожар в пункте выдачи заказов "Озон" - РИА Новости, 28.01.2026
В Свердловской области локализовали пожар в пункте выдачи заказов "Озон"
Пожар в пункте выдачи заказов "Озон" в городе Верхняя Пышма Свердловской области удалось локализовать на площади 900 квадратных метров, рассказали РИА Новости в
2026-01-28T15:16:00+03:00
2026-01-28T15:16:00+03:00
2026-01-28T15:16:00+03:00
происшествия
свердловская область
верхняя пышма
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
верхняя пышма
россия
