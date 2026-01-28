https://ria.ru/20260128/pozhar-2070746100.html
В Свердловской области произошел пожар на пункте выдачи заказов "Озон"
В Свердловской области произошел пожар на пункте выдачи заказов "Озон" - РИА Новости, 28.01.2026
В Свердловской области произошел пожар на пункте выдачи заказов "Озон"
Пожар возник на площади 400 квадратных метров внутри пункта выдачи заказов "Озон" в городе Верхняя Пышма Свердловской области, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T12:54:00+03:00
2026-01-28T12:54:00+03:00
2026-01-28T13:14:00+03:00
свердловская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
верхняя пышма
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070751364_0:0:1249:702_1920x0_80_0_0_6864b02532deab3bd429dbdb762cf4e4.jpg
https://ria.ru/20260128/pozhar-2070742605.html
свердловская область
россия
верхняя пышма
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070751364_0:0:937:702_1920x0_80_0_0_7a73348a0a32f02adad21d4121a816e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
свердловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, верхняя пышма
Свердловская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Верхняя Пышма
В Свердловской области произошел пожар на пункте выдачи заказов "Озон"
В Верхней Пышме произошел пожар на пункте выдачи заказов "Озон"