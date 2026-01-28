Рейтинг@Mail.ru
В Свердловской области произошел пожар на пункте выдачи заказов "Озон" - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 28.01.2026 (обновлено: 13:14 28.01.2026)
https://ria.ru/20260128/pozhar-2070746100.html
В Свердловской области произошел пожар на пункте выдачи заказов "Озон"
В Свердловской области произошел пожар на пункте выдачи заказов "Озон" - РИА Новости, 28.01.2026
В Свердловской области произошел пожар на пункте выдачи заказов "Озон"
Пожар возник на площади 400 квадратных метров внутри пункта выдачи заказов "Озон" в городе Верхняя Пышма Свердловской области, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T12:54:00+03:00
2026-01-28T13:14:00+03:00
свердловская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
верхняя пышма
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070751364_0:0:1249:702_1920x0_80_0_0_6864b02532deab3bd429dbdb762cf4e4.jpg
https://ria.ru/20260128/pozhar-2070742605.html
свердловская область
россия
верхняя пышма
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070751364_0:0:937:702_1920x0_80_0_0_7a73348a0a32f02adad21d4121a816e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
свердловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, верхняя пышма
Свердловская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Верхняя Пышма
В Свердловской области произошел пожар на пункте выдачи заказов "Озон"

В Верхней Пышме произошел пожар на пункте выдачи заказов "Озон"

© ГУ МЧС России по Свердловской областиПожар в административном здании в городе Верхняя Пышма. Кадр видео
Пожар в административном здании в городе Верхняя Пышма. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© ГУ МЧС России по Свердловской области
Пожар в административном здании в городе Верхняя Пышма. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пожар возник на площади 400 квадратных метров внутри пункта выдачи заказов "Озон" в городе Верхняя Пышма Свердловской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: город Верхняя Пышма, улица Бажова, дом 28, корпус 5. По оперативной информации, происходит горение внутри здания пункта выдачи заказов "Озон", - говорится в сообщении ведомства.
По данным МЧС РФ, предварительная площадь пожара составляет 400 квадратных метров.
Пожар на бывшем заводе Volkswagen в Калуге - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
На площадке бывшего завода Volkswagen в Калуге загорелся склад пенопласта
Вчера, 12:39
 
Свердловская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияВерхняя Пышма
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала