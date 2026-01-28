https://ria.ru/20260128/pozhar-2070742605.html
На площадке бывшего завода Volkswagen в Калуге загорелся склад пенопласта
На площадке бывшего завода Volkswagen в Калуге загорелся склад пенопласта
Склад с пенопластом горит на бывшем заводе Volkswagen в Калуге, пожарные тушат два очага площадью 100 и 200 "квадратов", сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 28.01.2026
калуга
авто, калуга, volkswagen group, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Авто, Калуга, Volkswagen Group, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На площадке бывшего завода Volkswagen в Калуге горит склад пенопласта