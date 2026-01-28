Рейтинг@Mail.ru
12:39 28.01.2026
На площадке бывшего завода Volkswagen в Калуге загорелся склад пенопласта
На площадке бывшего завода Volkswagen в Калуге загорелся склад пенопласта
На площадке бывшего завода Volkswagen в Калуге загорелся склад пенопласта

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Склад с пенопластом горит на бывшем заводе Volkswagen в Калуге, пожарные тушат два очага площадью 100 и 200 "квадратов", сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
"Там два очага – в 100 и 200 квадратных метров. Горит склад с пенопластом", - рассказал собеседник.
Ранее он сообщил РИА Новости о пожаре по адресу Калуга, улица Автомобильная, 1. Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", по этому адресу находится площадка завода АГР (AGR Automotive Group, бывший завод Volkswagen в Калуге).
