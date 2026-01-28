https://ria.ru/20260128/pozhar-2070717859.html
Пожар в производственном цеху под Истрой локализовали
Пожар в производственном цеху под Истрой локализовали - РИА Новости, 28.01.2026
Пожар в производственном цеху под Истрой локализовали
Пожар в производственном цеху под Истрой локализован, при тушении возгорания произошло обрушение кровли здания на площади 1,2 тысячи квадратных метров,... РИА Новости, 28.01.2026
истра
россия
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пожар в производственном цеху под Истрой локализован, при тушении возгорания произошло обрушение кровли здания на площади 1,2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Пожар в Московской области
локализован на площади 3750 квадратных метров. Произошло обрушение кровли на площади 1200 квадратных метров", - говорится в сообщении министерства.
Как уточнили в прокуратуре Подмосковья, возгорание произошло в пластиково-литейном цехе, расположенном на территории агрокомплекса. Сведения о пострадавших не поступали.
Прокуратура Истры контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты проверки, проводимой по данному факту. Точные выводы о причине возгорания будут сделаны по результатам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы.