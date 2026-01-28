Пожар в производственном цеху под Истрой локализовали

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пожар в производственном цеху под Истрой локализован, при тушении возгорания произошло обрушение кровли здания на площади 1,2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

« "Пожар в Московской области локализован на площади 3750 квадратных метров. Произошло обрушение кровли на площади 1200 квадратных метров", - говорится в сообщении министерства.

Как уточнили в прокуратуре Подмосковья, возгорание произошло в пластиково-литейном цехе, расположенном на территории агрокомплекса. Сведения о пострадавших не поступали.