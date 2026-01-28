Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье загорелось крупное производственное здание
10:19 28.01.2026 (обновлено: 10:35 28.01.2026)
В Подмосковье загорелось крупное производственное здание
Производственное здание горит в Подмосковье на площади почти в четыре тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 28.01.2026
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Производственное здание горит в Подмосковье на площади почти в четыре тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: городской округ Истра, деревня Духанино. На момент прибытия наблюдалось задымление внутри цеха. Предварительная площадь пожара 3750 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к тушению пожара привлекаются 47 человек и 16 единиц техники.
В Красноярском крае ребенок погиб при пожаре, пока мать ходила за углем
