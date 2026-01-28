В Куршевеле загорелся пятизвездочный отель

"Шестьдесят пожарных и 50 единиц техники задействованы в Куршевеле для тушения пожара в отеле Grandes Alpes. Около ста человек, среди которых клиенты и сотрудники заведения, были эвакуированы. Эвакуация прошла спокойна, никто не пострадал. Все эвакуированные клиенты смогли разместиться в других отелях курорта", - говорится в сообщении префектуры в соцсети X.