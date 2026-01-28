Рейтинг@Mail.ru
В Куршевеле загорелся пятизвездочный отель
04:01 28.01.2026
В Куршевеле загорелся пятизвездочный отель
В Куршевеле загорелся пятизвездочный отель - РИА Новости, 28.01.2026
В Куршевеле загорелся пятизвездочный отель
Пятизвездочный отель Grandes Alpes загорелся на французском горнолыжном курорте Куршевель, около 100 человек эвакуированы, никто не пострадал, сообщает... РИА Новости, 28.01.2026
франция
2026
в мире, франция
В мире, Франция
В Куршевеле загорелся пятизвездочный отель

В пятизвездочном отеле в Куршавеле вспыхнул пожар

© РИА Новости / Валерий Левитин
Зимний отдых на горнолыжном курорте Куршевель
Зимний отдых на горнолыжном курорте Куршевель - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в медиабанк
Зимний отдых на горнолыжном курорте Куршевель. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пятизвездочный отель Grandes Alpes загорелся на французском горнолыжном курорте Куршевель, около 100 человек эвакуированы, никто не пострадал, сообщает префектура департамента Савойя.
"Шестьдесят пожарных и 50 единиц техники задействованы в Куршевеле для тушения пожара в отеле Grandes Alpes. Около ста человек, среди которых клиенты и сотрудники заведения, были эвакуированы. Эвакуация прошла спокойна, никто не пострадал. Все эвакуированные клиенты смогли разместиться в других отелях курорта", - говорится в сообщении префектуры в соцсети X.
Как уточняют власти, пожар начался около 19.00 по местному времени (около 21.00 мск) во вторник в мансарде отеля. Согласно заявлению, ожидается, что операция по тушению должна занять длительное время из-за особенностей кровли здания.
Пожар в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
В Швейцарии десятки людей погибли при пожаре на горнолыжном курорте
1 января, 12:39
 
В миреФранция
 
 
