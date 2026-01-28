https://ria.ru/20260128/pozhar-2070675778.html
В Куршевеле загорелся пятизвездочный отель
В Куршевеле загорелся пятизвездочный отель - РИА Новости, 28.01.2026
В Куршевеле загорелся пятизвездочный отель
Пятизвездочный отель Grandes Alpes загорелся на французском горнолыжном курорте Куршевель, около 100 человек эвакуированы, никто не пострадал, сообщает... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T04:01:00+03:00
2026-01-28T04:01:00+03:00
2026-01-28T04:01:00+03:00
в мире
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/53619/40/536194038_0:173:3001:1861_1920x0_80_0_0_725b559060cece9615443fa5359f0cbb.jpg
https://ria.ru/20260101/shveytsariya-2065933247.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/53619/40/536194038_67:0:2734:2000_1920x0_80_0_0_2d0a3c7a262fb980375e2ad4a09ddcc6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция
В Куршевеле загорелся пятизвездочный отель
В пятизвездочном отеле в Куршавеле вспыхнул пожар
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости.
Пятизвездочный отель Grandes Alpes загорелся на французском горнолыжном курорте Куршевель, около 100 человек эвакуированы, никто не пострадал, сообщает
префектура департамента Савойя.
"Шестьдесят пожарных и 50 единиц техники задействованы в Куршевеле для тушения пожара в отеле Grandes Alpes. Около ста человек, среди которых клиенты и сотрудники заведения, были эвакуированы. Эвакуация прошла спокойна, никто не пострадал. Все эвакуированные клиенты смогли разместиться в других отелях курорта", - говорится в сообщении префектуры в соцсети X.
Как уточняют власти, пожар начался около 19.00 по местному времени (около 21.00 мск) во вторник в мансарде отеля. Согласно заявлению, ожидается, что операция по тушению должна занять длительное время из-за особенностей кровли здания.