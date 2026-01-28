Рейтинг@Mail.ru
В Калининградской области с четверга ожидается аномально холодная погода
15:59 28.01.2026
В Калининградской области с четверга ожидается аномально холодная погода
В Калининградской области с четверга ожидается аномально холодная погода
Аномально холодная погода ожидается в Калининградской области с четверга, в течение недели температура воздуха может опуститься ниже -20 градусов. РИА Новости, 28.01.2026
В Калининградской области с четверга ожидается аномально холодная погода

В Калининградской области с четверга ожидаются морозы ниже 20 градусов

КАЛИНИНГРАД, 28 янв – РИА Новости. Аномально холодная погода ожидается в Калининградской области с четверга, в течение недели температура воздуха может опуститься ниже -20 градусов.
"По Калининградской области в период с 29 января по 3 февраля ожидается аномально холодная погода – среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на 10 градусов и более", - говорится в Telegram-канале регионального ГУМЧС РФ.
По данным Telegram-канала "Погода и метеоявления в Калининградской области", к концу недели над севером Европейской части России усилится ядро высокого давления антициклона, на его периферии в регион хлынет арктический воздух из районов Крайнего Севера (со стороны Карского моря). Отмечается, что после четверга дневные температуры в Калининградской области вряд ли превысят -9...-11 градусов, ночью температура будет опускаться до -15...-18 градусов, на выходные по области возможны морозы до -20 градусов, а начале следующей недели морозы с ночными температурами ниже -20 градусов возможны и в Калининграде.
В среду в регионе пасмурная погода, временами идет слабый и умеренный снег. В Калининграде температура воздуха днем составляет -4...-6 градусов, вечером похолодает до -6...-9 градусов.
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных
